退伍軍人病｜過去一周錄8宗社區感染個案　病人居7區全屬散發個案

衞生署衞生防護中心今日（1日）公布，過去一周錄得8宗社區感染的退伍軍人病個案，全部病人均有長期病患，年齡介乎60至96歲，分別居於元朗區、深水埗區、觀塘區、離島區、沙田區、屯門區及油尖旺區。全部個案屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他個案有流行病學關連。



2026年5月24日至5月30日期間，衞生防護中心錄得8宗社區感染的退伍軍人病個案。（資料圖片）

全部病人均有長期病患 年齡介乎60至96歲

衞生防護中心公布，過去一周（5月24日至5月30日期間），錄得8宗社區感染的退伍軍人病個案，全部病人均有長期病患，年齡介乎60至96歲，包括︰

．69歲男病人，居於元朗區；

．66歲女病人，居於深水埗區；

．93歲男病人，居於觀塘區；

．74歲男病人，居於離島區；

．60歲女病人，居於沙田區；

．96歲男病人，居於元朗區；

．66歲男病人，居於屯門區；

．91歲女病人，居於油尖旺區。



全屬散發個案 與早前個案無流行病學關連

衞生防護中心指，正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭和高風險接觸因素。初步調查顯示上述8宗社區感染個案屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他個案有流行病學關連。

截至5月30日，今年錄得67宗退伍軍人病個案，本港2025年及2024年分別錄得167及135宗退伍軍人病個案。

衞生防護中心指，截至5月30日，今年錄得67宗退伍軍人病個案。（資料圖片）

衞生防護中心又指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士，均較易感染退伍軍人病。另外有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統／附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長，可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣，或處理花園土壤、堆肥和培養土，而可能受到感染。