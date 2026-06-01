退伍軍人病｜過去一周錄8宗社區感染個案 病人居7區全屬散發個案
撰文：歐陽德浩
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衞生署衞生防護中心今日（1日）公布，過去一周錄得8宗社區感染的退伍軍人病個案，全部病人均有長期病患，年齡介乎60至96歲，分別居於元朗區、深水埗區、觀塘區、離島區、沙田區、屯門區及油尖旺區。全部個案屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他個案有流行病學關連。
全部病人均有長期病患 年齡介乎60至96歲
衞生防護中心公布，過去一周（5月24日至5月30日期間），錄得8宗社區感染的退伍軍人病個案，全部病人均有長期病患，年齡介乎60至96歲，包括︰
．69歲男病人，居於元朗區；
．66歲女病人，居於深水埗區；
．93歲男病人，居於觀塘區；
．74歲男病人，居於離島區；
．60歲女病人，居於沙田區；
．96歲男病人，居於元朗區；
．66歲男病人，居於屯門區；
．91歲女病人，居於油尖旺區。
全屬散發個案 與早前個案無流行病學關連
衞生防護中心指，正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭和高風險接觸因素。初步調查顯示上述8宗社區感染個案屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的其他個案有流行病學關連。
截至5月30日，今年錄得67宗退伍軍人病個案，本港2025年及2024年分別錄得167及135宗退伍軍人病個案。
衞生防護中心又指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士，均較易感染退伍軍人病。另外有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統／附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。
退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長，可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣，或處理花園土壤、堆肥和培養土，而可能受到感染。
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