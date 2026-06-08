退伍軍人病｜一周增3宗社區感染個案　均有長期病患　屬散發個案

衞生防護中心今日（8日）公布，5月31日至6月6日期間，中心錄得3宗社區感染的退伍軍人病個案，病人年齡介乎65至88歲，均有長期病患。初步調查顯示該3宗社區感染個案屬散發個案，估計與本港早前其他確診個案未有流行病學關連。



衞生防護中心公布，5月31日至6月6日期間，中心錄得3宗社區感染的退伍軍人病個案。（資料圖片）

3名男病人分別65歲、住東區；68歲、住沙田區；88歲、住深水埗區。中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭和高風險接觸因素。初步調查顯示該3宗社區感染個案屬散發個案，沒有資料顯示有關個案與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。

截至6月6日，本港今年錄得70宗退伍軍人病個案。本港於2025年及2024四年分別錄得167及135宗退伍軍人病個案。

中心提醒，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。