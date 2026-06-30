宏福苑｜宏志閣納收購　有人轉軚售業權　有人拒捨「一輩子的家」

宏福苑長遠安置方案首條死線今日（30日）屆滿，已簽署「接受收購建議信件」的業主可獲安排首批揀樓。沒有受大火波及的宏志閣亦因符合政府提出的條件，即逾75%業主同意出售業權，將納入長遠安置方案。《香港01》訪問兩名宏志閣居民，了解部份人為何堅持不賣業權？選擇賣業權的街坊，又經歷過什麼思想鬥爭？



有居於宏志閣逾40年、不願出售業權的居民說，該單位由父親購入，憂慮出售業權後，失去與父親的唯一連繫，亦不捨多年來在宏福苑的生活點滴，「一輩子只認宏福苑是我家」。該居民又質疑，政府及屋苑管理人合安尚未公布3000萬維修工程細節，包括維修費由誰承擔等，卻已公布考慮收購，做法不合理。



另有賣業權的街坊近日頻撲「睇樓」，說原本不打算出售賣權，惟考慮到兒子即將升讀大學，加上新推出的鄉村發展政策或令樓價上漲，擔心慮愈遲決定、單位選擇愈少。她曾考慮遷回原區以方便上班，但「特設銷售計劃」中的唯一大埔項目卻鄰近墳地，於是轉為直接領取現金再自行置業，但她表明不敢選擇未做大維修的樓宇。



2026年6月16日，有宏志閣居民在窗戶上貼上紙條，表達心聲。（資料圖片/梁偉權攝）

20年住戶原盼搬回單位 宏志閣納收購方案後向現實低頭

政府昨日（29日）公布，宏志閣有83%業主簽署「接受收購建議信件」；居於宏志閣低層的王女士是其中之一，不過她在政府公布宏志閣通過收購門檻後才交出賣業權的意向書，「由頭到尾我都不想賣，但我根本無法面對市場、應付不到錢銀，上班上學都好論盡」。

她居於宏志閣約20年，大火前與讀中學的兒子同住。她形容宏福苑的地段「寫意」，附近有多個兒童遊樂設施、田園等，距離地鐵站亦只需十餘分鐘步程，由於宏志閣沒被燒毀，她曾想過搬回單位居住，不怕附近的受災樓宇曾有人離世，「香港地處處都有死過人」。

不過，她考慮到兒子即將升讀大學，未來開支變大，加上樓市持續高企，愈遲決定、單位的選擇愈少，並舉例政府近日擬放寬容許村屋改裝成民宿，令大埔區內的村屋售價上漲，又稱不敢選擇大埔富善邨等未有大維修的樓宇。

居於宏志閣的王女士在政府通過收購門檻後才交出賣業權的意向書，「由頭到尾我都不想賣，但我根本無法面對市場、應付不到錢銀，上班上學都好論盡。」（夏家朗攝）

特設銷售屋苑不合心意 決領現金自購新居所

政府未宣布收購宏志閣業權前，已向所有居民派發「特設銷售計劃」的詳情，王女士她認為10個指定居屋等項目未符合心水，故將選擇現金方案並取得綠表資格，於二手市場買未補價資助出售單位，近日稍有閒暇，便到各區看樓盤。

她解釋，自己在大埔上班、兒子在觀塘上學，10個項目中會優先選擇大埔區的頌雅路西項目和觀塘安達臣道項目，但前者三面向墳墓、距離港鐵站車程約半小時，後者尚未落成、資料不足。她又獲悉啟德和粉嶺項目最多人選擇，自言遲交意向書「未必夠爭」，而東涌、朗屏等位置又太偏遠。

居於宏志閣的王女士在政府通過收購門檻後才交出賣業權的意向書，「由頭到尾我都不想賣，但我根本無法面對市場、應付不到錢銀，上班上學都好論盡。」（夏家朗攝）

她認為，現時「無得話捨唔捨得」，最希望再度上樓，取回母親遺物、父親證件等物品。她原打算在大維修後裝修單位，並已提前將膠紙包裹櫃桶，部份物品已不記得存放到哪裏，需花時搜索，希望政府讓居民在取業權前取物資。

「特設銷售計劃」中的唯一大埔項目，卻是三面面向墳地。（夏家朗攝）

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四口家同住逾40年 原期盼今年裝修單位讓母親享清福

黃小姐是餘下17%、不願賣業權的居民之一。她和母親、胞弟同住在宏志閣一個中層單位逾40年，父親是第一手業主，耕耘多年把物業供斷，前年離世後，物業轉至母親名下。宏福苑大維修原定今年上半年拆棚，如無意外，兩姊弟會裝修單位，讓母親安享清福，偏偏一場大火令計劃失預算。

火災當日，黃小姐正在上班，只有母親在家。下午三時許突然接獲親友來電告知火警，慣常坐輪椅的母親，危急之下只拿了拐杖、鎖匙，步履蹣跚逃生。「暫別」安樂窩後，母親和胞弟搬到洪水橋過渡性房屋，黃小姐則因在港島工作未有同住。

政府提前公布逾75%宏志閣業主已簽信，將納入長遠安置方案。（夏家朗攝）

質疑3000萬工程細節未釐清 卻要求居民決定賣業權

宏志閣作為唯一一幢沒被大火蹂躪的樓宇，部分居民期盼返回單位長住，黃小姐即使兩度上樓執拾亦沒搬走大型傢俬，不曾想過「永別」。她引述政府初期說法，宏志閣須完成工程才能讓居民安全入住；後來業主簡介會公布維修需時9個月，涉款3000萬元，但沒公布扣除保險後的費用、維修費由誰承擔、樓宇狀況報告等。她說，種種細節未明，政府卻宣布考慮收購宏志閣，做法並不合理，「那一刻我們真的知道自己有多堅決」。

她疑惑3000萬工程到底涉及什麼？舉例業主簡介會曾公布要搭建臨時有蓋行人通道，惟項目的必要性存疑。「（如果3000萬）數字是清晰的，我們會思考是否值得夾錢，我十多萬都能拿出來大維修，你覺得我不會夾到十多萬繼續住在這裏嗎？」她說，解說專員初期每周致電問她賣業權與否，惟當她詢問其他事宜，很多疑問卻都未獲解答。

大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓收拾，圖為4月20日情況。（資料圖片/湯致遠攝）

「一輩子只認宏福苑是我家」

大火後，宏福苑的記憶碎片偶爾在她腦海中浮現：在學時期回家必經的那一條路；平日落街跑步途經的吐露港；每周六與家人落街飲茶；在街市買菜與檔販、街坊談笑風生⋯⋯她說，一輩子只認宏福苑是她家，「這些簡單的生活點滴，可能是最捨不得的。原來這麼簡單的東西，會有一天在你生活裏突然消失。」更重要是，宏志閣物業是父親拼搏得回來，倘出售業權，她生怕連與父親的唯一連繫也失去。

不願賣業權的黃小姐說，不捨多年來在宏福苑的生活點滴，「一輩子只認宏福苑是我家」。（受訪者提供）

憂強制立法收購影響私人市場

政府在上周五（26日）、即優先揀樓「死線」前四日，公布77.8%宏志閣業主接受收購方案，並將宏志閣納入長遠安置方案。黃小姐一家認為，當局提早公布目的是令更多居民賣業權。她表明，至今仍未打算賣出業權，亦未考慮各種長遠安置方案。

宏志閣納入收購方案已成定局，但黃小姐堅持，宏志閣沒被燒毀，倘政府立法強制收回物業，形同充公私人財產。她又說，自家單位面向七幢受災樓宇，但她沒有陰影。她感嘆，「如果沒有宏福苑，即使再喜歡大埔，好像不再是我本身的家，每次經過宏福苑只會更不開心。」