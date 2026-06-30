宏福苑｜優先揀樓期限今屆滿　居民在業權賣與不賣之間掙扎取捨

大埔宏福苑大火逾七個月，今日（6月30日）迎來出售業權首條「死線」，居民如交意向書，可優先在「特設銷售計劃」揀樓。政府昨日（29日）稱，未受大火波及的宏志閣約83%業主同意出售業權，正式納長遠安置方案，而另外七座大廈亦已有82.3%交回意向書，同意售業權。負責宏福苑安置事宜的財政司副司長黃偉綸日前表示，政府沒有期望所有業主均同意出售業權，但同時表明，宏福苑不會原址重建，若有需要會立法收購餘下業權。



《香港01》訪問三名曾經或仍因賣業權而掙扎的居民，有人因情感原因想原址重建，但考慮到同住八旬高齡嫲嫲，也趕在「死線前」交意向書，盼能優先揀樓。有遺屬視單位為母親「遺物」，不捨母親辛苦供斷的單位，不願賣樓，不想在「死線」前交表，惟聽聞政府欲明年立法收回單位，自認為「無得鬥」，之後或無奈賣業權。賣與不賣亦在家庭中造成紛爭，有家庭因賣業權意見分歧，影響家人關係。



「特設銷售計劃」真正最後限期是8月31日。未來兩個月，餘下的約兩成宏福苑業主，又會如何選擇？



宏新閣1404室住戶Dorz現時暫住在啟德過渡性房屋，單位一目了然。（鄧倩螢攝）

火後「分居」過渡屋 為令嫲嫲安定 決定賣業權

宏新閣1404室住戶Dorz與88歲的嫲嫲同住。宏福苑大火後，他們搬到啟德的過渡性房屋「分居」，孫仔住3樓，嫲嫲住地下。Dorz不願稱現時的居所為「家」，因為大火已令他「無家」。

Dorz的過渡屋單位約130尺，門口左邊已是一張單人床，廚房位置在床後，用布簾分隔，其實就是一間「單人房」，與以往400多尺的家相隔甚遠。他舉例，近半年每次與朋友聚會，散場談到怎搭車回家，Dorz會說他沒有「屋企」。怎形容現時居住的過渡屋呢？他說：「返『容身之所』？返『竇』？」

Dorz上樓時帶走的「豬仔錢罌」，入錢位有些微燒融的痕跡。（鄧倩螢攝）

Dorz一度掙扎賣不賣業權。大火發生初期，Dorz堅決不想回宏福苑再住，因有大火的「創傷後遺」，不想回去。但自4月政府讓居民上樓執拾後，他發現自己仍然想念大埔，想念家。

朋友訂製1404室門牌送給Dorz做生日禮物。（鄧倩螢攝）

Dorz的單位全屋被燻黑，客廳玻璃窗被燒爆，大火一度攻入屋，牆身有燒過的裂痕。有部份電器如乾衣機被燒毁，不過家中不少物件，如舊照、Dorz兄妹的童年獎牌，祖父生前做中醫師的牌匾也得以留低。兩次上樓，他盡量帶走有紀念價值的物件，把它們都寄存在迷你倉，只將一個迷你豬仔錢罌帶回家。

Dorz 上周親身去交表。

他自讀小學時搬入宏福苑，成長及生活都在大埔。思念大埔的情感，一度讓他支持街坊的原址重建方案。不過，Dorz的嫲嫲曾對他說：「呢到只係『過渡』咋嘛，要同孫仔分開住，都唔係『家』」。因為嫲嫲對於家的嚮往，Dorz決定賣業權：「嫲嫲都88歲，佢好大嘅心願就係安定落嚟，想快啲有個單位。」

因此，Dorz趕在首條死線前交表，希望可揀選「特設銷售計劃」中最快入伙的兩個項目，即預計在今年第四季落成的九龍灣盛緻苑，及已落成交樓的粉嶺房協安置屋邨「樂嶺都匯」。對他來說，理想的安置時間是「愈快愈好」：「最想今年內就可以搞掂。」

大火後，Dorz努力過生活，參加不同的跑步比賽，好好渡難關。（鄧倩螢攝）

原址重建路被封 不與政府「硬鬥」擬移民

另一邊廂，仍有居民不想在6月30月優先揀樓「死線」前交意向書。羅曉琪（Phyllis）的母親與兄長同住宏昌閣808室，惟母親在大火中罹難。物業在母親名下，她生前無立遺囑，物業現由兄妹共同處理。Phyllis與兄長自小學搬入宏福苑，在宏福苑住了四十多年。除了是成長地方，物業是母親獨力賺錢供樓，對Phyllis而言別具意義。

4月24日，宏昌閣808室居民羅曉琪（Phyllis）回家時，帶同絲製花束和電子蠟燭，悼念在大火中離世的母親。（受訪者提供）

Phyllis憶述母親年輕時做文員，父親不顧家，不賺錢回來，甚少照顧他們。於是，母親要身兼父職，獨力供樓養家，靠自己「供斷」物業。Phyllis及兄長與母親關係親近，就算Phyllis近年婚後搬離，亦常常回家。母親生前就講明會將物業留給子女，因此這單位對她而言，除了是成長的地方，也是母親的「遺物」：「你總希望有啲嘢可以留住，係屋企人畀你。」

Phyllis補充，他們雖有自己的想法，但也尊重每個家庭的需要，她能理解其他想賣業權的居民。她只是不滿意政府無視有居民不想賣的現實，認為它沒有聆聽這些居民的聲音。

羅曉琪（Phyllis）。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府在今年一月發問卷收集業主初步意願不久，應急住宿安排工作組組長、財政司副司長黃偉綸就表明原址重建「不切實際」。當時Phyllis已感失望。上星期黃偉綸稱，宏福苑不會原址重建，如要收回餘下業權，或於明年立法。Phyllis批評，《基本法》列明保障私人財產，若政府可透過立法收回單位，會令市民失去信心：「我真係覺得好震撼，都唔係嬲喇，已經覺得『咁走囉』。」

Phyllis的丈夫是外籍人士，在香港生活及工作多年。香港在數年前爆發移民潮，Phyllis身邊亦有不少朋友移民外地，當時她與丈夫均決定留下來。惟經歷宏福苑大火後，在聽證會知悉多人失職失責，卻無人承擔責任，加上不滿政府的態度，多項因素令她考慮到其他國家生活及居住：「我自己覺得我鬥佢唔過，我都唔會同佢硬鬥，我冇咁樣嘅財力物力同時間心力。」

業權買賣釀家庭衝突

另有一種掙扎，是一家人意見不合。宏昌閣低層住戶朱先生，因在賣業權的決定上與兄長有分歧，與家人吵架，影響關係。

28歲的朱先生，自出世就住在宏福苑，幼稚園班中學都在附近讀書，大學畢業後在大埔開班教跑步，整個生活重心都在大埔。朱先生的單位望向最先起火的光井，完全焚毀。上樓兩次，只能尋回母親少部分的金器首飾。但是朱先生因在宏福苑「土生土長」，一直支持原址重建。

朱先生所住的單位，母親是業主，惟她對於出售業權與否沒有意見，將所有賣樓事務，全權交由兩名兒子決定。不過，朱先生與兄長立場現分歧，與兄長多次吵架。兄長認為要實際考慮居住問題，既然只有賣樓選項，便直接賣業權：「做人要現實啲」。

宏昌閣（左）、宏盛閣（中）及宏志閣（右）。（資料圖片／香港01記者攝）

在政府推出「長遠居住安排」前，其兄長亦一度支持原址重建，因大埔是生活良久的社區，惟政府推出方案後，兄長直接接受政府方案。朱先生最大的不滿，是對於政府處理整個宏福苑大火的「不忿」，以及政府的方案只有賣樓的選項：「 其實個方案只得一個咋嘛，就係賣樓。佢都無畀其他選擇，你一係就賣樓，跟住就冇㗎。」

現時朱先生回家食飯「食完就走」，因擔心與兄長討論賣業權時又吵架。6.30優先揀樓「死線」在即，但解說員見朱先生對賣業權態度冷淡，沒有再與他聯絡，他不知兄長有否交意向書，已不想問。他直言，「其實有人想賣、有人唔想賣，呢樣嘢係一定㗎喇」，但同時抱怨政府對他們這些「受緊苦」的人缺乏同理心，質疑政府所譾的情「只係『唔好搞到我』，快啲搞掂單嘢就算。」