美容健身預繳合約擬設冷靜期　商經局：常見不當消費佔全行業5成

政府就《商品說明條例》提出三項建議，周一（29日）起展開兩個月的公眾諮詢，包括就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定冷靜期，設立法定合約期上限及其他限制，及賦予海關額外的偵查及執法權力等。



商務及經濟發展局副秘書長歐慧心今日（30日）在電台節目中指，在2020年到2025年期間，在常見不當消費中，超過5,000宗涉及美容、健身業，佔所有行業5成，因此今次建議為該兩行業的預繳合約設冷靜期。她又指，已預留空間，日後如有其他行業需設限，會以附屬法例形式加入名單，強調當局不欲過份規管。



健身中心。（資料圖片/董素琛攝）

今次建議只針對美容及健身業，歐慧心在港台節目《千禧年代》中解釋指，在在2020年到2025年期間接獲的常見不當消費投訴個案中，涉及美容及健身行業的舉報超過5,000宗，佔全港所有行業總數的五成，其中有9成涉及不當銷售手法，相關舉報近年更錄得高達3倍增長。

至於其他投訴較少的行業，她表示已預留空間，日後如有其他行業需設限，會以附屬法例形式加入名單，強調當局不欲過份規管。她又重申建議是希望商戶與客人之間有一個透明制度。

商務及經濟發展局副秘書長歐慧心。（資料圖片/何瑞芬攝）

對於市場關注的冷靜期細節，歐慧心表示已參考了其他司法管轄區的經驗，才提出「7+14」方案，即消費者可有7天冷靜期，而商戶需在14天內退款。歐慧心解釋指，有關安排平衡了消費者需要時間考慮，以及商戶需要時間處理退款手續的實際情況。在冷靜期內，消費者取消合約並不需要任何理由，這與其他司法管轄區的做法一致；若消費者在冷靜期內已經接受了部份服務，商戶在退款時可扣除相關的服務款項。

政府就《商品說明條例》提出三項建議，周一（29日）起展開兩個月的公眾諮詢，包括就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定冷靜期，設立法定合約期上限及其他限制，及賦予海關額外的偵查及執法權力等。（資料圖片）

立法會議員鄧家彪在同一節目中，形容措施來得及時，而且能達致多贏局面，相信可充分顯示出政府重視對消費者的保障。他提到，相關諮詢其實早在2019年已曾展開，相信有關商戶早已做好心理準備。他又說有業界人士表示希望盡快落實建議，因「真金不怕洪爐火」。

鄧家彪又指，過去消費者如有投訴只能求助海關，而業界前線員工或需負上刑事責任，而今次修改中，則可以讓前線員工有機會免受刑事檢控。