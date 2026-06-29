美容健身預繳合約擬設冷靜期　有美容業界人士建議容許問退款理由

政府就《商品說明條例》提出三項建議，今日（29日）起展開兩個月的公眾諮詢，包括就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定冷靜期，讓消費者在訂立合約後有空間重新考慮消費決定；設立法定合約期上限及其他限制，減低預繳式消費的風險；並將不當地接受付款罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》附表1內，賦予海關額外的偵查及執法權力。



香港美容業總會創會會長葉世雄指，在諮詢期內主要會提出兩大建議，包括賦予商戶詢問客戶退款理由的權力，以免其他人誤以為該商戶與不良銷售有關；以及行政費「實報實銷」。



建議冷靜期為7個曆日 提出3個合約金額水平

政府建議，就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定冷靜期，讓消費者在訂立合約後有空間重新考慮消費決定。主要方案包括：建議冷靜期期限為7個曆日，退款期期限為14個曆日。此外，政府建議以合約金額設定規管門檻，建議可考慮水平為3,000元或以上、8,000元或以上、或15,000元或以上。在保障消費者的同時，亦盡量減輕對小額交易的影響。

美容及健身服務建議合約期上限訂為2年

政府亦建議，就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定合約期上限及其他限制，減低預繳式消費的風險。主要方案包括：建議合約期上限訂為兩年，為消費者提供有用的指標，以評估預付金額是否合理，同時減低對絕大部分有效期較為合理的合約的影響；建議禁止商戶與消費者簽訂遲於簽訂日期三個月後生效的合約。

香港美容業總會創會會長葉世雄。（資料圖片／江智騫攝）

美容業總會創會會長：合約細節訂多項限制 令業界面臨很多掣肘

香港美容業總會創會會長葉世雄指，冷靜期已討論多年，他接受七日的時間，但認為是次建議的內容遠遠比冷靜期更嚴重，例如就合約細節訂多項限制，令業界面臨很多掣肘。

他表示，在諮詢期內主要會提出兩大建議，包括賦予商戶詢問客戶退款理由的權力，因為可能有很多客人不是因不良銷售而退款，希望可保障商戶，以免其他人誤以為該商戶與不良銷售有關。

另外，政府建議若客戶在冷靜期內選擇退款，商戶可收取其已使用服務的費用，或就非現金交易收取2%或5%行政費。葉世雄形容建議「荒謬」，因為有些銀行提供很長的免息分期，可能向商戶收取很高的手續費，所以認為連同行政費「實報實銷」最合適。