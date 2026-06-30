性罪行改革訂「性露體」罪　針對以特定受害人為目標　最高囚5年

保安局周一（29日）向立法會提交文件，全面檢視及修訂源自70年前的香港性罪行法例，爭取今年內將條例草案提交立法會審議，目標本屆政府任期內完成立法，下月7日起會展開為期一個月的公眾諮詢。



修例建議當中包括新訂「性露體」罪，保安局指，目前猥褻暴露其身體任何部份一經定罪，可罰款$1,000及監禁六個月，而這項罪行基本上屬公共秩序罪行而非性罪行，不足以處理利用性或威嚇方式以特定受害人為目標作出露體的行為。



擬新訂的「性露體」罪，針對以特定受害人為目標的露體行為，焦點在於行為侵害受害人的性自主權，而非單純有違公德，保安局建議應該新訂罪行的最高刑罰應定為監禁5年。



法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會2020年11月發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件。（資料圖片/黃偉倫攝）

猥褻暴露身體目前最高囚6月 保安局稱基本上屬公共秩序罪非性罪行

目前根據《刑事罪行條例》第148條，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$1,000及監禁六個月。保安局指，這項現有罪行基本上屬公共秩序罪行而非性罪行，不足以處理利用性或威嚇方式以特定受害人為目標作出露體的行為。

新訂“性露體”罪刑罰方面，保安局指參考海外司法管轄區的類近罪行，建議最高刑罰應定為監禁5年。（資料圖片）

以特定受害人為目標露體類似性侵犯 非單純有違公德 理應予而懲處

保安局指，多個海外司法管轄區已立法訂立特定罪行，涵蓋以特定受害人為目標的露體行為，焦點在於行為侵害受害人的性自主權，而非單純有違公德，上述行為類似性侵犯，目的是為了得到性滿足，或使受害人感到受侮辱、驚嚇或困擾，更具侵犯性，侵犯受害人的性自主權，理應予而懲處。

「性露體」罪針對於公眾或私人空間在未經受害人同意下露出生殖器官

保安局指，為加強對公眾保障、尊重性自主權，及對潛在犯罪者起更大的阻嚇作用，建議新訂一項以特定受害人為目標的「性露體」罪，以針對任何人故意在公眾或私人空間針對受害人，在未經其同意下露出生殖器官，以獲取性滿足或令受害人感到受侮辱、驚嚇或困擾。

刑罰方面，保安局指，參考海外司法管轄區的類近罪行，建議應該新訂罪行的最高刑罰應定為監禁5年。