性罪行修例｜團體籲訂濫用受信任地位罪　禁權威者誘青少年性行為

本港性罪行改革進度緩慢，政府今年擬修訂性罪行條例。關注婦女性暴力協會、香港兒童權利委員會、國際培幼會（香港）以及 TALK Hong Kong今日（2日）發表《聯合立場書》，促請政府訂立「持續性侵犯兒童」及「濫用受信任地位」等新罪行，填補現行法例的漏洞，透過修例全面加強對受害人的保障。



關注婦女性暴力協會、香港兒童權利委員會、國際培幼會（香港）以及 TALK Hong Kong今日（2日）發表《聯合立場書》，促請政府訂立「持續性侵犯兒童」及「濫用受信任地位」等新罪行。（大會提供圖片）

4個聯合團體指，現行框架存在多項關鍵缺失，阻礙受害人獲得制度的適當回應與支援。關注婦女性暴力協會總幹事莊子慧表示，本港法律現時並無針對「持續性侵犯兒童」的罪行，在現行框架及舉證要求下，只能以每個獨立性侵事件作起訴。惟研究顯示，受害人面對持續和重覆的長期性侵犯，能夠辨識每次事件獨特情節以達到檢控要求可能性低。

女透過訂立「持續性侵犯兒童」罪行，即使受害人無法指出每次性侵事件的具體細節，但只要能夠描述特定期間內重覆發生的受虐模式，則仍可作出檢控。莊子慧表示，引入這項控罪後，罪成的量刑應以整段性侵犯關係作考慮，而非個別幾宗性侵事件計算，確保刑罰能反映受害人所承受的創傷。

國際培幼會（香港） 總幹事蕭美娟表示，雖然16歲以上青少年已有性同意能力，但他們面對老師、社工、教練或宗教領袖等有權威者仍脆弱。侵犯者往往利用受信任地位操控及誘導，損害受害人給予真正「同意」的能力 。

即使當事人自認為是「真心交往」，亦有可能涉及虐待或剝削。培幼會呼籲，政府參考英國、加拿大及澳洲的做法，訂立針對「濫用受信任地位」的性罪行，保護16歲或以上但未滿18歲少年人。

針對司法程序，香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉說，兒童性侵犯受害者在法庭程序中，需承受冗長且嚴苛的盤問，相關程序或導致情緒困擾、二次傷害，更甚是進而引發受害者退縮或拒絕作證。團體呼籲司法機構改善程序，包括設置庭上盤問時限及預先審核提問，並推行「一站式」支援系統，整合司法、保護機制與醫療服務 。

TALK Hong Kong 創辦人兼董事會主席 Taura EDGAR則倡議，政府立法時應無分性別，並明確界定「性同意」定義，訂立針對新罪行填補現時漏洞。