性罪行改革針對「戀屍」訂新罪　與死人進行涉及性的行為可囚10年

「戀屍行為」、即感到屍體有性吸引力或涉及屍體的性行為，在香港目前沒有訂立特定罪行訂為刑事罪行。保安局周一（29日）向立法會提交文件，全面檢視及修訂源自70年前的香港性罪行法例，當中建議訂立一項「與死人進行涉及性的行為」罪，將與死人進行涉及性的行為訂為刑事罪行，範圍涵蓋涉及「插入」和「不插入」的性行為，建議最高刑罰為監禁10年。



法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會2020年11月發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件。（資料圖片/黃偉倫攝）

保安局：戀屍行為為死者家人帶來極大痛苦 應予以禁止

保安局指，香港現時無訂立特定罪行，將與死人進行涉及性的行為訂為刑事罪行，雖然某些涉及屍體的行為在有限的情況下可根據一般罪行，如普通法下「阻止合法埋葬屍」罪予以檢控，但該等條文並未直接處理戀屍行為所造成的獨特傷害，既未能充分維護死者的尊嚴，亦為其家人帶來極大痛苦，因此與死人進行涉及性的行為應予以禁止。

保安局6月29日向立法會提交文件，全面檢視及修訂源自70年前的香港性罪行法例，目標本屆政府任期內完成立法；圖為保安局局長鄧炳強（右）3月12日出席立法會《維護國家安全條例草案》委員會會議。（資料圖片/黃浩謙攝）

「與死人進行涉及性的行為」罪涵蓋「插入」和「不插入」的性行為

保安局指，在參考英格蘭與威爾斯、加拿大、新加坡及新西蘭等海外司法管轄區的類近法例後，建議訂立一項「與死人進行涉及性的行為」罪，將與死人進行涉及性的行為訂為刑事罪行，範圍涵蓋涉及「插入」和「不插入」的性行為。

最高囚10年 保安局：以向遺屬保證法律可保護其親屬遺體免受性侵犯

保安局指，考慮到戀屍行為、特別是與屍體性交)對死者的侮辱，在刑罰方面，有需要對潛在犯罪者起一定的阻嚇作用，以期可向死者的家人保證，法律可保護其親屬的遺體免受性侵犯，建議「與死人進行涉及性的行為」罪的最高刑罰為監禁10年。