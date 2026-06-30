人狗同遊海陸　先坐開篷巴、再登觀光船　洋紫荊維港遊7.11首航

寵物友善概念普及，主人都希望與愛寵一起出行，繼早前九巴推出寵物巴士計劃、輕鐵推出人寵共乘計劃，今個夏天，人狗更可以一次過登巴士、坐渡輪。洋紫荊維港遊將於7月11日及7月12日舉行首次「人寵共乘．海陸遊」，參加者會在中環碼頭登上雙層開篷觀光巴士，最後抵達北角東渡輪碼頭登船，亦可直接參加約90分鐘的維港海上寵物遊，享受與寵物的時間同時可一起享用人寵共融午餐。



「人寵共乘．海陸遊」2026年7月11日及7月12日舉行，由中環碼頭一帶出發，主人與毛孩登上雙層開篷觀光巴士，最後抵達北角東渡輪碼頭登船。（洋紫荊維港遊提供）

洋紫荊維港遊旗下、全港唯一有海上寵物友善餐廳的民儉號將於7月11日及7月12日首次舉行「人寵共乘 海陸遊」，設有兩款體驗選項，主人可選擇先乘搭雙層開篷觀光巴士，由中環碼頭出發，沿途欣賞港島市區景致後前往北角登船；亦可直接參加約90分鐘的維港海上寵物遊。

觀光巴士特設上層戶外打卡區及下層冷氣座位，讓主人可按天氣及寵物犬狀況靈活安排。洋紫荊維港遊將由北角東渡輪碼頭出發，途經啟德郵輪碼頭、尖沙咀東部海濱及銅鑼灣避風塘一帶。

「人寵共乘．海陸遊」2026年7月11日及7月12日舉行，由中環碼頭一帶出發，主人與毛孩登上雙層開篷觀光巴士，最後抵達北角東渡輪碼頭登船。（洋紫荊維港遊提供）

為照顧主人與寵物需要，船上特設人寵共融午餐安排，主人可享用小食餐盒及指定飲品，毛孩則有飼糧倉狗狗小食1份；場內亦設有毛孩專屬打卡區及海上寵物市集。

洋紫荊維港遊首次推出「人寵共乘．海陸遊」，結合市區開篷觀光巴士及維港海上寵物遊。（洋紫荊維港遊提供）

在海上遊時，船上有加設安全防護網，活動期間，主人與寵物亦需遵守安全規則，首先狗狗須全程繫上不長於1.5米的牽引繩；用餐時，寵主可將牽引繩固定於座位下方，以便安心享受海上午餐。

同時，食客須遵守《狗隻友善食肆良好作業及行為指引》，共同維持舒適和諧的人寵共融環境；觀光巴士也會因應路線需要加入安全防護安排，並要求主人妥善固定毛孩。

為確保活動安全，船上有加設安全防護網，活動期間，毛孩須全程繫上不長於1.5米的牽引繩。（洋紫荊維港遊提供）

洋紫荊維港遊「人寵共乘．海陸遊」詳情：



日期：2026年7月11日及12日



犬隻名額：120隻



套票選擇：



海陸遊：368元（一人一狗，45分鐘開篷巴士遊，90分鐘維港海上遊；餐盒1份，飼糧倉狗狗小食1份）



海上遊：308元（一人一狗，90分鐘維港海上遊；餐盒1份，飼糧倉狗狗小食1份）



額外乘客每位200元。（大小同價）

