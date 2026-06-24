寵物消毒｜慎用清潔用品防細菌病毒　漂白水隨時害死貓狗

為了保持家居衛生、免受細菌病毒侵害，相信不少寵主早已養成定期消毒的習慣。例如每次外出回家都會做好清潔，或定期使用消毒用品徹底清理家居。

但有時候你可能也會忽略一些細節，例如用漂白水、消毒液等清潔用品清洗地板後，是否有徹底用清水洗淨呢？如果清理不善、留下殘留物，隨時會危害到毛孩的生命安全。



清潔防菌很重要，但也要留意殘留物會為毛孩帶來危險。

為什麼洗過的地板仍有危機？

在使用漂白水等強效清潔劑清洗地板後，縱然已用清水抹了多次，但還是很難完全避免殘留物。一般成人不會貼在地板活動，但家中毛孩不一樣，牠們經常四肢直接與地板接觸、趴在地上睡覺，甚至會去舔地板。殘留的漂白水或清潔劑，便會經由皮膚或舌頭間接進入毛孩體內，造成潛在的毒危機。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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漂白水對毛孩的隱形危害

在眾多清潔用品中，日常最常用到的會是漂白水（次氯酸鈉，Sodium Hypochlorite）。這清潔用品會產生出「有效氯」，具殺菌、消毒及漂白作用。一般情況下，以1:99的稀釋漂白水拭抹物件表面或地板，已能有效清理。

1. 有害氣體下沉：雖然用清水洗刷後會除去漂白水的表面氣味，但其釋出的氯氣比空氣重，因此仍會有殘留氣體沉積在貼近地板的位置。

2. 呼吸道與皮膚刺激：毛孩的體型細小，生活空間完全貼近地板，因此吸入氯氣的機會和濃度遠比人類高。這會直接刺激牠們的呼吸道，若皮膚直接接觸到高濃度殘留，更可能導致紅腫或潰爛。

3. 長期慢性損害：長期吸入這類化學物質，會對毛孩的肝臟、腎臟造成慢性損害，甚至可能引致貧血或增加患癌風險。

若毛孩不幸誤服/接觸漂白水怎麼辦？

所有清潔用品都應放在毛孩沒法接觸地方，以免發生危險。

如果毛孩誤服漂白水，便可能會出現嘔吐、腹痛、不斷分泌唾液（流口水）及腸胃不適，引致沒有食慾。

若懷疑毛孩剛誤服，可嘗試讓毛孩多飲用清水以作稀釋。如果發現是毛髮或腳掌沾上了漂白水，應立刻用大量清水徹底清洗乾淨。若毛孩已出現嚴重不適、精神萎靡或嘔吐不止，切勿拖延，必須立刻送往獸醫診所醫治。

善用更安全的替代品

1.食用梳打粉加水：天然的梳打粉具有良好的去污與除臭效果，對寵物完全無害。

2.稀釋漱口水：如果擔心毛孩舔拭地板，使用漱口水拖地會比漂白水安全得多，不但能達到基本的殺菌效果，還能帶來清涼的氣味。

3.天然醋水除臭：徹底清潔後，可以在家中貓狗愛逗留的角落放一小瓶稀釋的醋，讓它自然蒸發，發揮持續除臭和淨化空氣的效果。

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