寵物用品展今閉幕　未開門已現人龍　參展商料生意按年升一至兩成

在灣仔會展舉行的「優質寵物用品展2026」今日閉幕。展覽開門前，已見入場人龍，大約半百市民等候。多間參展商在最後一日減價促銷，有入場人士預計花超過2,000元為愛犬「裝身」。有參展商指，人流比去年有上升，又透露今年客人的消費意欲提升，預計生意額按年升一至兩成。



在灣仔會展舉行的「優質寵物用品展2026」今日閉幕。（陳巧恩攝）

在灣仔會展舉行的「優質寵物用品展2026」今日閉幕。（陳巧恩攝）

賣寵物食品的展商負責人蕭小姐透露，今年客人的消費意欲提升，生意額按年升一至兩成，每筆生意大約500元。（陳巧恩攝）

寵物用品展今午12時開門，會場未開門已有超過50人排隊等入場。會場內人人流不俗，不少入場人士帶同寵物入場，開門後一度擁擠。

參展商：生意額按年升一至兩成 客人更願買貴價貨

由2018年開始參展的蕭小姐指，今屆人流未能重回疫情之前的水平，但對比去年有上升。她透露，今年客人的消費意欲提升，生意額按年升一至兩成，每筆生意大約500元。她發現今年客人更願意購買貴價產品，但亦有因應環境調整價格：「我地嘅產品都係行品質路線，所以價格都會比較高，呢一兩年都有將利潤壓低，希望喺價格上令多啲客人買野。」今日最後一日亦會推限時優惠，10個罐頭原本賣80元，現減價至50元，希望吸引最後一波人流。

有首次參展的台灣品牌創辦人認為，香港人消費氣氛好。（陳巧恩攝）

首參展台灣過江龍：消費氣氛好 八月再來港參展

有台灣品牌首次參展，創辦人陳醫師認為香港人消費氣氛好，走近了解產品的顧客大約七成最終都有消費。為了首次攻港展覽，品牌推出在台灣一年一度才有的買三送一優惠，她指，未來仍有意來港參展，已決定今年八月再來港。

今年大會首設大型室內爬蟲活動空間「爬聚嘉年華」和延續上屆的沉浸式甲蟲館「甲蟲之森」。（陳巧恩攝）

四歲的佑希表示，如再有同類活動，希望再參加。（陳巧恩攝）

首設爬聚嘉年華 四歲女孩害怕但仍開心

今年大會首設室內爬蟲活動空間「爬聚嘉年華」和延續上屆的沉浸式甲蟲館「甲蟲之森」，四歲的佑希第一次參加寵物展。家中養蜥蜴的她對爬蟲類動物十分有興趣，對於可以一次過欣賞多種爬蟲表示開心，又指如再有同類活動，希望再參加。身旁的妹妹「爆料」指，姐姐雖然喜歡爬蟲，但仍會害怕。

在灣仔會展舉行的「優質寵物用品展2026」今日閉幕。（陳巧恩攝）

林小姐帶同三歲「主子」到寵物用品展，預計今日會花費2,000元左右。（陳巧恩攝）

有兩貓之主姚小姐指，預計花費數百元購買貓糧等，看中參展商可能會有特別優惠或者滿額送貨。（陳巧恩攝）

寵主帶「主人」試身 預計花費2000元為毛孩裝身

林小姐帶同三歲「主子」到寵物用品展，她認為每年氣氛相約地熱鬧，又指留意到寵物用的電子產品花款推陳出新，例如有吹毛機和追蹤寵物的機械人。她預計今日會花費2,000元左右，主要購買日用品，例如胸帶和鞋。她堅持帶同寵物一同前來，指是為了親身體驗：「要親身試上身，試到啲size（尺寸），睇吓佢抗唔抗拒嗰樣用品。」

有兩貓之主姚小姐認為人流比往年多，暫時未留意到今次有什麼特別吸睛的產品，預計花費數百元購買貓糧等，看中參展商可能會有特別優惠或者滿額送貨。與男友帶兩貓出門只為符合寵物喜好：「俾佢過嚟試食，試啱咗先買。」