大角咀拳館命案　有被告指事主對打前曾吸毒　揮拳無章法如風火輪

27歲男子到訪大角咀工廈一間拳館後昏迷送院，個多月後不治，12男1女否認謀殺等罪，案件今(30日)在高等法院續審，控方播放其中兩名被告與警方的錄影會面，其中一人稱事主曾透露欠債「搞唔掂」，向人求助獲告知「搞唔到」後好灰。案發當日，兩被告綜合稱，曾見事主吸毒，之後事主在館內與多人對打，期間曾無戴保護裝備，他們指事主對打時出拳雜亂，沒有章法，動作如同「大風車」和「風火輪」，並曾撞牆滑倒在地，被帶到一邊休息，其後沒有反應，並嘔出「黃膽水」，數人遂送他入院。



黎稱拳館由事主租用

控方今播放第7被告黎嘉寶的錄影會面，黎在會面稱認識事主陸穎豪約1年多。於2021年6月25日下午，事主相約他到大角咀的拳館飲酒和聊天。黎稱以他所知，拳館由事主租用，但事主不是拳擊教練，拳館也無收生。

警方事後拘捕多名疑與命案有關的人，包括一名女被告。(資料圖片)

警方事後拘捕多名疑與命案有關的人。(資料圖片)

警方事後拘捕多名疑與命案有關的人。(資料圖片)

指事主有黑社會背景並會帶備毒品

黎和「阿熊」等4人晚上9時許到達，當時事主、「阿齊」、「阿石」和「阿B」已在場，而「阿徐」、「大寶」和兩名「大寶」的朋友之後到達。黎指，該些人都沒有黑社會背景，但認為事主有黑社會背景，因他會帶備毒品。

黎稱曾見事主吸食毒品

黎稱他到達時，事主正吸食毒品，其他人在聊天，「阿B」則練習打拳。其後，多人先後進行對打，包括事主和「阿B」，以後事主亦有和「阿熊」對打。各人打拳時都戴上保護裝備，但事主和「阿熊」對打時，兩人未有戴上保護裝備。除了打拳，黎未有見到暴力事件，也沒有人襲擊事主。

指事主曾失平衡撞滑倒但自稱無事

黎又指，事主和「阿熊」於26日早上約6時對打時，事主出拳沒有章法，動作如同「大風車」。他閃避「阿熊」出拳時，失平衡撞向牆，之後再滑倒撞向地下。「阿熊」扶起事主，事主回應「無事」。對打後，事主入睡，黎亦和他人離開。黎其後得知，在場人士拍事主時，事主沒有反應，並且嘔吐，「阿石」、「阿B」和「阿齊」送事主到醫院。

石指事主曾自稱欠債搞唔掂

第11被告石景生在會面錄影則指，事主在拳館曾向他表示：「搞唔掂。」石補充，知悉事主替一名女老闆工作，月入20多萬，事主又曾透露轉做毒品生意。事主自稱欠下財務公司款項，同時：「自己食咗嗰part(部份)。」想不到方法解決，因此向石求助。由於事主指需要50萬元，石愛莫能助，遂聯絡從事財務工作的友人「大寶」到拳館。

指事主向大寶求助無果後好灰

「大寶」到達後，問事主欠債多少、是否有入息等。討論後，「大寶」表示：「搞唔到。」事主聽罷「好灰」，並走到廁所。當時廁所未有關門，並傳出嗅味。

見事主嘔出黃膽水擔心他吸過量毒品

石續指，事主在接近天亮時和另一人對打，當時兩人未有帶頭套。石形容，事主當時情緒激動，拳法雜亂，出拳動作如同「風火輪」。對打期間，事主撞向牆，被帶到一邊休息，其後發出鼻鼾聲。至早上8、9時，在場人士發現未能叫醒事主，事主更嘔出「黃膽水」。眾人均感擔心，認為事主有機會吸毒過量，最終石等人把事主送院。

同案有14名被告其中13人涉謀殺

13名被控謀殺的被告包括：謝家齊（26歲）、周文康（33歲）、徐俊彥（26歲）、李婉彤（34歲、女）、蔡熊（27歲）、郭耀淇（26歲）、黎嘉寶（28歲）、林俊康（29歲）、吳庭富（34歲）、黃聖鈞（30歲）、石景生（26歲）、何贊煦（27歲）及梁卓榕（26歲），被控於2021年8月4日在香港，謀殺陸穎豪(27歲)。

其中4名被告：謝家齊、石景生、何贊煦和梁卓榕，另被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們於2021年6月26日至27日，處置或毀滅調查陸穎豪受傷的相關證據。

第14被告李子奇（57歲）為女被告李婉彤的父親，被控1項協助罪犯罪，指他租用粉嶺帝庭軒第五座某單位作為李婉彤的藏身處，意圖妨礙拘捕或檢控她。

案件編號：HCCC120/2024