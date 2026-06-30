國安檔案解密首集講述唐英傑案　唐英傑現身勸年輕人做事要三思

電視節目《國安檔案解密》今日（30日）於HOY TV的78台首播，第一集講述首宗涉及《香港國安法》的案件「唐英傑案」。節目訪問了當時在現場處理事件的西九龍機動部隊警長李灝明及警方國安處總警司李桂華等人，回顧當時情況。



現時正服刑的唐英傑亦在節目中現身說法，談到做這件事是受當時社會氣氛影響，並勸誡年輕人做事要三思而後行，否則犯錯會連累家人。



現時正服刑的唐英傑亦在節目中現身說法，不過背對鏡頭，聲音亦經過處理。（節目截圖）

節目開首先訪問了當時在現場處理事件的西九龍機動部隊警長李灝明，他回顧了香港國安法在2020年6月30日晚上11時生效後，警方連夜在警總內印製警告旗，並特意選用了與其他警告旗不同的紫色。

他在「唐英傑案」發生當日，在看見唐英傑前便已收到相關消息；其後唐英傑駕着電單車，意圖突破警方防線，他則與同僚嘗試將其攔下，以免他誤傷途人。

警方特意選用了與其他警告旗不同的紫色。（資料圖片）

節目其後訪問了警方國安處總警司李桂華，他亦回顧了當日情況，並以古代打仗時，士兵揮舞旗幟以鼓舞士氣來比喻唐英傑的行為。他其後亦從法律層面，解釋為何唐英傑揮舞的標語違反國安法。

《國安檔案解密》訪問了警方國安處總警司李桂華。（節目截圖）

唐英傑：被一些「叫人衝、自己鬆」的人誤導 向受傷3警及家人道歉

現時正服刑的唐英傑亦在節目中現身說法，不過背對鏡頭，聲音亦經過處理。他回顧了做這件事是受當時社會氣氛影響，亦回顧了被捕後，由充滿不忿、認為別人應該當自己英雄，到其後開始反省自己被一些「叫人衝、自己鬆」的人誤導的心路歷程。

他其後參加了懲教署旨在為曾違反國安法的在囚人士推行的更生項目——「沿途有『理』計劃」，並出任升旗手。他勸誡年輕人做事要三思而後行，否則犯錯會連累家人。他亦向當日被自己駕電單車撞倒的三名警員及自己的家人道歉。