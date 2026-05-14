新蒲崗工廈涉非法操練　再多3男子今提堂　全5被告將轉區院審

警方國安處去年首引23條下的非法操練罪，在新蒲崗工廈拘捕涉軍事式操練的10人，並在工廈單位檢取氣槍和懷疑爆炸品。兩男早前被控串謀顛覆國家政權罪，一男今被加控管有爆炸品和無線電兩罪。另再多三男今（14日）在西九龍裁判法院首次提堂。控方申請將兩案合併及轉介區院，總裁判官蘇惠德押後至7月8日再訊。



全部5名被告今在西九龍法院應訊。

一名原有被告被加控藏爆炸品

兩名原已被控的被告：彭加熙（24歲，保安員）及李晉森（25歲，保安員），同被控1項串謀顛覆國家政權罪。李今被加控非法管有爆炸品及管有無線電兩罪。

3男今被控串謀顛覆國家政權

再多3名男子今被控，被告為黃杰倫（20歲，學生）、鄧藝博（23歲，學生）及陳曉津（23歲，侍應生），同被控1項串謀顛覆國家政權罪，指3人於2024年11月1日至2025年12月11日期間，在香港，一同串謀和與彭加熙、李晉森及其他身分不詳的人串謀，組織、策劃、實施或者參與實施以武力或者威脅使用武力旨在顛覆國家政權行為，即推翻香港特別行政區政權機關。

黃另涉管有兒童色情物品罪

黃杰倫另被控1項管有兒童色情物品罪，指他在2025年12月11日，在香港九龍新蒲崗景福街100-102號泰景工業大樓3樓 A4室管有兒童色情物品，即共6項相片及5段影片，包含有兒童色情內容，並儲存於黃杰倫的手提電話內。

案件編號：WKCC 2247/2026