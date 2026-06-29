《國安檔案解密》HOY TV周二首播　披露5宗國家安全案件內情

全新電視節目《國安檔案解密》節目啟播禮今（29日）舉行。節目將於明日（30日）晚上8時半在HOY TV的78台首播。節目將揭示多五宗國安案件——「唐英傑案」、「羊村繪本案」、「譚得志案」、「光城者案」和「『35+』顛覆政權案」的內情。



保安局局長鄧炳強在今日啟播禮表示，希望透過電視節目讓社會大眾能清楚了解，警方國家安全處如何調查每一宗國安案件。



全新節目《國安檔案解密》將於明日（30日）晚上8時半時段在HOY 78 台首播。（彭紹殷攝）

逢星期二晚上8時半首播 星期六晚上7時半重播

全新節目《國安檔案解密》將於明日（30日）晚上8時半時段在HOY TV的78台首播，節目一連五集逢星期二播放。在7月4日起，逢星期六晚上7時半時段在HOY TV的77台重播。

《國安檔案解密》節目啟播禮於今（29日）舉行。（彭紹殷攝）

節目將會揭示有關唐英傑案、「羊村繪本」案、「35+」顛覆國家政權案、光城者案以及譚得志案的案件調查過程。（彭紹殷攝）

節目將解構唐英傑案、「羊村繪本」案等國安案件內情

節目主持陳啟泰、保安局局長鄧炳強、警務處國家安全處總警司李桂華等人今日出席啟播禮。啟播禮期間播放預告片，從中可見節目將會播放有關唐英傑案、「羊村繪本」案、「35+」顛覆國家政權案、光城者案以及譚得志案的案件調查過程。

李桂華：分較鮮為人知案情將會在節目中分享

節目會邀請心理學家、質深大律師、在囚人士等上鏡，作講解及分享對案件的看法。李桂華指節目中提及的案件相當標誌性，他又指，在以往新聞報道上只會提及案件簡單的案情和犯人的控罪，但部分較鮮為人知的案情將會在節目中分享。陳啟泰亦表示，「希望透過節目將國安重大案件呈現喺觀眾眼前，對案件有更深入了解。」

警務處國家安全處總警司李桂華（中）表示，在以往新聞報道上只會提及案件簡單的案情和犯人的控罪，但部分較鮮為人知的案情將會在節目中分享。（彭紹殷攝）

陳啟泰表示，希望透過節目將國安重大案件呈現在觀眾眼前，對案件有更深入了解。（彭紹殷攝）

有國安地區導師指電視節目可以令國安概念易明貼地

國安地區導師、香港青年聯會主席蔡曜陽對表示，不少年輕人都認為國安是比較抽象的概念，「透過一啲真實嘅案例，同埋用電視節目形式去呈現，令國安概念更加易明和貼地。」他亦希望未來舉辦社區講座時，都可以與觀眾推介這部電視節目，用作輔助教育素材，提高觀眾加強守法意識。