《國安檔案解密》HOY TV周二首播　披露5宗國家安全案件內情

撰文：彭紹殷
出版：更新：

全新電視節目《國安檔案解密》節目啟播禮今（29日）舉行。節目將於明日（30日）晚上8時半在HOY TV的78台首播。節目將揭示多五宗國安案件——「唐英傑案」、「羊村繪本案」、「譚得志案」、「光城者案」和「『35+』顛覆政權案」的內情。

保安局局長鄧炳強在今日啟播禮表示，希望透過電視節目讓社會大眾能清楚了解，警方國家安全處如何調查每一宗國安案件。

全新節目《國安檔案解密》將於明日（30日）晚上8時半時段在HOY 78 台首播。（彭紹殷攝）

逢星期二晚上8時半首播　星期六晚上7時半重播

全新節目《國安檔案解密》將於明日（30日）晚上8時半時段在HOY TV的78台首播，節目一連五集逢星期二播放。在7月4日起，逢星期六晚上7時半時段在HOY TV的77台重播。

《國安檔案解密》節目啟播禮於今（29日）舉行。（彭紹殷攝）
節目將會揭示有關唐英傑案、「羊村繪本」案、「35+」顛覆國家政權案、光城者案以及譚得志案的案件調查過程。（彭紹殷攝）

節目將解構唐英傑案、「羊村繪本」案等國安案件內情

節目主持陳啟泰、保安局局長鄧炳強、警務處國家安全處總警司李桂華等人今日出席啟播禮。啟播禮期間播放預告片，從中可見節目將會播放有關唐英傑案、「羊村繪本」案、「35+」顛覆國家政權案、光城者案以及譚得志案的案件調查過程。

李桂華：分較鮮為人知案情將會在節目中分享

節目會邀請心理學家、質深大律師、在囚人士等上鏡，作講解及分享對案件的看法。李桂華指節目中提及的案件相當標誌性，他又指，在以往新聞報道上只會提及案件簡單的案情和犯人的控罪，但部分較鮮為人知的案情將會在節目中分享。陳啟泰亦表示，「希望透過節目將國安重大案件呈現喺觀眾眼前，對案件有更深入了解。」

警務處國家安全處總警司李桂華（中）表示，在以往新聞報道上只會提及案件簡單的案情和犯人的控罪，但部分較鮮為人知的案情將會在節目中分享。（彭紹殷攝）
陳啟泰表示，希望透過節目將國安重大案件呈現在觀眾眼前，對案件有更深入了解。（彭紹殷攝）

有國安地區導師指電視節目可以令國安概念易明貼地

國安地區導師、香港青年聯會主席蔡曜陽對表示，不少年輕人都認為國安是比較抽象的概念，「透過一啲真實嘅案例，同埋用電視節目形式去呈現，令國安概念更加易明和貼地。」他亦希望未來舉辦社區講座時，都可以與觀眾推介這部電視節目，用作輔助教育素材，提高觀眾加強守法意識。

國安地區導師及香港青年聯會主席蔡曜陽（中）表示，可以透過真實案例，以電視節目形式去呈現，令國安概念更加易明和貼地。（彭紹殷攝）
保安局邀陳啟泰主持節目解密國安案　鄧炳強：真相潛藏檔案深處深水埗「獵人書店」受查國安拘黃文萱等兩人　准保釋7月報到醫委會增刑事罪懲處　涉性罪行等即停牌　涉國安囚逾3年永久停牌林定國：制訂國安附例非「突襲」　法律須因應新風險持續完善鄧炳強國安推廣計劃書比賽頒獎讚新一代展承擔　指國安如陽光空氣
香港國安法
國安教育