授勳2026｜「無創產檢之父」盧煜明獲金紫荊星章：對港科研滿信心

2026年授勳名單今日（1日）出爐，共466人獲勳銜及獎狀，金、銀及銅紫荊星章共有67人得到。 其中「無創產前檢測之父」、中文大學校長盧煜明教授獲得金紫荊星章，政府讚許他「惠及全球公共衞生，貢獻非凡」。盧校長說「科研是我畢生的追求」，「我對香港的科研實力與發展前景充滿信心，未來會繼續帶領中大與各界攜手共進」。



醫院管理局主席范鴻齡及前行總裁高拔陞分別獲金和銀紫荊星章。政府指范鴻齡憑着堅定的領導及出色的危機管理，帶領醫管局迅速應對新冠疫情挑戰；高拔陞勇於應對及克服新冠疫情的難關，並持續改善醫管局服務質量，擴展各項公私營協作計劃。



▼2026年授勳及委任太平紳士全名單▼



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政府：盧煜明教授惠及全球公共衞生 貢獻非凡

中文大學校長盧煜明教授是八名獲得金紫荊星章社會領袖之一。當局指他在無創產前檢測方面的成就卓著，近年更致力研發早期癌症檢測的全基因組方法，惠及全球公共衞生，貢獻非凡；盧校長積極參與公共服務，推動科技發展，提升香港作為科研卓越中心的地位。

盧校長在1997年加入中文大學，自2025年出任校長，致力促進高等院校的發展。當局指他授就醫學研究及公共衞生策略向政府出謀獻策，對香港建樹宏大，故頒授金紫荊星章以資表揚。

中大校長盧煜明教授獲頒金紫荊星章。（資料圖片/羅國輝攝）

盧煜明：我對香港的科研實力與發展前景充滿信心

盧煜明教授透過校方表示，感到非常榮幸，指這份榮譽是對他個人及一直支持其團隊的肯定，鼓勵他繼續以中文大學校長和香港科學院院長的身份，為香港高等教育及科技創新界作出更大貢獻。

科研是我畢生的追求，從研發無創產前檢測，至開拓早期癌症篩查技術，能夠看到這些成果為全球無數家庭和患者帶來實質改變與希望，是推動我與團隊不斷前行的最大動力。 盧煜明教授

盧校長表示，香港正處於建設全球創科樞紐的關鍵時期，他和中大都肩負着重要使命，致力培育新一代人才，創造富影響力的科研成果， 服務社會，「我對香港的科研實力與發展前景充滿信心，未來會繼續帶領中大與各界攜手共進，為鞏固香港作為國際科研卓越中心的地位貢獻力量。」

醫管局前行總裁高拔陞（右一）及主席范鴻齡（右二）分別獲銀紫荊星章和金紫荊星章，當局讚揚他們帶領醫管局迅速應對新冠疫情挑戰，勇於應對及克服新冠疫情難關。（資料圖片／余俊亮攝）

范鴻齡獲金紫荊星章 政府：出色危機管理帶領醫管局迅速應對新冠挑戰

醫院管理局主席范鴻齡是另一來自醫學界的金紫荊星章得主。當局讚揚他展示其卓越領導，在2019年正值新冠疫情爆發，憑着堅定的領導及出色的危機管理，帶領醫管局迅速應對這前所未有的挑戰；他更帶領醫管局提升病人護理服務、人力資源及智慧科技等。

范亦曾擔任金融發展局及西九文化區管理局董事局成員，致力推動香港金融服務業及文化藝術的發展，政府指他表現卓著。

醫管局前行總裁高拔陞（左）及主席范鴻齡（右）分別獲銀紫荊星章和金紫荊星章，當局讚揚他們帶領醫管局迅速應對新冠疫情挑戰，勇於應對及克服新冠疫情難關。（資料圖片／呂穎姍攝）余俊亮攝）

高拔陞獲銀紫荊星章 政府：對提升公營醫療體系及保障市民健康建樹甚豐

與范鴻齡一同經歷新冠疫情的前行總裁高拔陞醫生，去年7月中退休，他獲政府頒發銀紫荊星章。當局指高醫生竭誠服務公營醫療體系超過30載，在擔醫管局行政總裁期間，勇於應對及克服新冠疫情的難關，並持續改善醫管局服務質量，擴展各項公私營協作計劃；在他領導下，多項智慧醫療項目，如遙距醫療和藥物送遞等，以及醫院發展計劃中的多個項目，得以順利完成，對提升香港公營醫療體系及保障市民健康建樹甚豐。

綽號「萬能泰斗」的粵劇名伶阮兆輝一直積極推廣南音文化。（《魂遊記》劇照）

資深粵劇表演藝術家阮兆輝教授獲得銀紫荊星章。

資深粵劇表演藝術家阮兆輝保存粵劇及南音獲肯定

19位銀紫荊星章得主當中，尚有資深粵劇表演藝術家阮兆輝教授。政府指他從藝至今逾70年，在推廣和保存粵劇及南音方面，特別致力培養和培訓年輕人才，促進這兩項表演藝術在香港的傳承和發展，成就斐然。

他多年來創辦了多個粵劇劇團，在香港及海外推廣這項世界級的非物質文化遺產，並積極參與各種與粵劇有關的公共和社區服務，貢獻甚豐。

中電非執行董事阮蘇少湄獲銅紫荊星章。（資料圖片／蘇煒然攝）

栗潛心（左）2023年獲特首李家超（右）委任為太平紳士。（行政長官辦公室）

阮蘇少湄及栗潛心等40人獲銅紫荊星章

政府今次頒發40個銅紫荊星章，當中多人來自商界。其中中電非執行董事阮蘇少湄榜上有名，政府讚揚她積極向國際商界説好香港故事及營商環境，貢獻良多；在投資銀行領域備受尊敬的資深人士栗潛心也獲銅紫荊星章，當局指她堅定支持政府政策，積極倡導「一帶一路」發展、愛國主義教育、國家安全及青年發展，表現出眾。

足總主席霍啟山獲得銅紫荊星章。（資料圖片/袁志浩攝）

何猷啟與家姐何超雲、何超蓮。(IG圖片)

足球總會主席霍啟山積極推動提升本地足球聯賽貢獻良多

霍英東家族第三代、足球總會主席霍啟山也獲銅紫荊星章，當局指他為國家現代化事業竭誠服務，致力推動香港及大灣區城市的融合發展，協助政府制定具前瞻性的政策；積極推動提升本地足球聯賽及深化與國際體育機構的合作，貢獻良多。

賭王兒子何猷啟擔任東華三院主席時助紓緩公營醫療體系壓力獲讚許

賭王何鴻燊與三房陳婉珍的兒子何猷啟，也獲銅紫荊星章，當局指他在擔任東華三院主席期間，東華三院持續提供優質服務，包括加強醫療、青年發展及長者照顧等優質社會服務，並協助紓緩公營醫療體系壓力，貢獻良多。

愛國愛港藝人鄺美雲也獲銅紫荊星章。(資料圖片／梁碧玲攝)

香港律師會會長湯文龍獲銅紫荊星章。(資料圖片／何夏怡攝)

愛國愛港藝人鄺美雲力促進與內地多方面的交流，舉辦多元化活動，團結愛國愛港力量，並熱心弘揚佛法，積極參與慈善工作，故獲頒授銅紫荊星章。香港律師會會長湯文龍也榜上有名，當局指他擁護「一國兩制」方針和《憲法》及《基本法》，積極推廣青少年法治教育，加強學生對社會議題的認知和學習法律的興趣，對社會貢獻良多。

「一哥」周一鳴等13人獲紀律部隊及廉政公署卓越獎章

另外，政府今次也頒13個紀律部隊及廉政公署卓越獎章，警務處多位高層為得主，當中處長周一鳴獲表揚服務警務處逾30年，表現卓越，忠誠勤敏；高級助理處長江學禮、以及助理處長王忠巡、鍾詠敏和馮少蘭都榜上有名。

其他八位卓越獎章得主為：消防總長郭柏超；入境事務處助理處長楊素英和柯重鈺；海關助理關長李建基、署理副關長黃蕙荃；懲教署副署長梁嘉倫；廉政公署署理防止貪污處處長李景文及總廉政主任林雪珊。