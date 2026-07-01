授勳2026｜金英勇勳章頒殉職消防何偉豪　宏福火捨身為民勇氣超凡

2025年授勳名單今天（1日）出爐，有466人獲勳銜，較去年多39人。其中，大埔宏福苑五級火警中殉職的消防隊目何偉豪，獲追授金英勇勳章。行政長官李家超說何偉豪因救火而英勇殉職。他執行任務期間，遭遇極端高溫與猛烈火勢，仍然奮力救援，冒着生命危險拯救他人，展現他鞠躬盡瘁、英勇無畏、捨身為民的高尚情操，值得致以崇高敬意。



殉職消防員何偉豪出殯，弟弟扶靈照，何偉豪未婚妻同行。（廖雁雄攝）

何偉豪生前使用的頭盔。（夏家朗攝）

何偉豪宏福苑火災捨身救人

宏福苑獨立委員會聽證會早前揭示殉職消防員何偉豪，與兩名同僚被派往宏昌閣2705室救出住戶，但最終被發現宏泰閣對出空地墮樓身亡。跨部門調查專組提交最終報告，表示何偉豪與兩名同隊的消防員遵從程序，無證據顯示他們有疏忽。跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽曾表示，何偉豪的氧氣樽滿氣，「如果佢選擇自己逃生，其實佢係可以嘅，但佢選擇咗⋯⋯（佢選擇咗去救人？）係。」

殉職消防員何偉豪去年12月19日出殯，由消防車載着他的靈柩，到生前工作的沙田消防總局進行告別儀式。（資料圖片/梁鵬威攝）

金英勇勳章讚詞：展現超凡勇氣、捨身為民高尚情操

表揚何偉豪的金英勇勳章讚詞提到，何偉豪英勇無畏、竭誠奉公、克盡厥職的高尚情操。大埔宏福苑發生五級火警，何偉豪為首批救援隊伍人員，奉召前往執行滅火救援行動。儘管何偉豪在執行任務期間遭遇極端高温與猛烈火勢，他仍奮力救援，甘冒生命危險拯救他人。與烈焰搏鬥期間，何偉豪身陷險境，不幸受困，及後獲救時已失去知覺，立即被送往醫院救治，不幸於同日證實不治。

殉職消防員何偉豪出殯，其弟弟捧著遺照在迎接靈車，其未婚妻以手輕擦遺照。（資料圖片/夏家朗攝）

讚詞表揚何偉豪在此次救援行動中鞠躬盡瘁，無畏無懼，展現的超凡勇氣和捨身為民的高尚情操，堪稱最高典範的英勇精神。