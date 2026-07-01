授勳2026｜大紫荊頒行會陳健波、「褔建幫」林廣兆、前校長劉遵義

2026年授勳名單今日（1日）出爐，共466人獲勳銜及獎狀，較去年多39人。與去年一樣有3人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，包括曾任多屆立法會議員的行政會議成員陳健波、中文大學前校長劉遵義 ，以及中銀國際高級顧問、福建社團聯會榮譽主席林廣兆；另外，今年金紫荊星章8人獲頒，較去年的20人大幅「縮水」。



2024年11月23日，行政長官李家超主持2024年度授勳典禮。（政府新聞處）

2024年11月23日，行政長官李家超主持2024年度授勳典禮。（政府新聞處）

466人授勳 65人獲委任為太平紳士

466人授勳名單，包括大紫荊勳章3人、金紫荊星章8人、金英勇勳章 1人、銀紫荊星章19人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章13人、銅紫荊星章40人、銅英勇勳章6人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章48人、榮譽勳章104人、行政長官社區服務獎狀83人、行政長官公共服務獎狀141人。另有65人獲行政長官委任為太平紳士。

行政長官李家超感謝所有得獎人士對香港作出重大貢獻，希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。

陳健波獲頒最高榮譽大紫荊勳章。

三人獲頒大紫荊 宏福火獨立委員會成員陳健波上榜

今年共3人獲頒最高榮譽大紫荊勳章，人數與去年一樣，其中陳健波現為行會非官守成員，大埔宏福苑火災獨立委員會成員，亦曾擔任多屆立法會議員。政府讚揚陳健波「長期積極參與公共服務，為香港出謀獻策，貢獻尤深」。

獨立委員會成員、立法會前議員陳健波。（湯致遠攝）

陳健波。（立法會直播）

陳健波獲表揚主持財委會近七年堅毅、承擔、果敢

讚詞提到，陳健波擔任議員期間，既監察政府施政，亦致力協調和團結議員支持政府施政，促成通過多項重要法案及推動行政立法良政善治。他在擔任立法會財務委員會主席近七年期間，展現堅毅、承擔、果敢，並卓越的領導才能，帶領委員會通過政府撥款建議，堅定維護民生福祉。

政府又指，陳健波於保險行業擁有逾35年卓越成就，憑藉其深厚金融專業知識及公共服務經驗，致力推動保險業 以及金融市場發展和完善管治架構。

劉遵義（黃浩謙攝）

劉遵義獲頒大紫荊 精闢建議助金管局應對環球挑戰

同獲頒大紫荊勳章的劉遵義是中大前校長，以及經濟學家，專研經濟發展與經濟增長， 曾任行會非官守成員等。政府讚揚他多年來推動香港金融服務的國際競爭力，2013 年至 2019 年擔任外匯基金諮詢委員會管治委員會主席，以及多年來亦擔任外匯基金諮詢委員會貨幣發行委員會成員，「其精闢的建議有助香港金融管理局有效應對快速變化的全球金融環境所帶來的挑戰，以及保障香港的貨幣穩定」。

林廣兆。(中華總商會網頁）

92歲「褔建幫」林廣兆獲頒大紫荊 善用商界人脈推合作

另一獲頒大紫荊勳章的92歲林廣兆，是中銀國際控股有限公司副董事長、珠海學院校董會主席，以及福建社團聯會榮譽主席，更曾擔任全國人大代表。政府形容他是傑出的銀行家，成就超卓，「善用其商界人脈，協助香港和外國企業與內地建立合作關係，以及維護香港作為國際金融和商業中心的顯著地位，貢獻殊偉 」。

讚詞亦指，其致力促進與內地多個不同領域的互動交流，熱心於公共及社會服務，積極支持在社區推廣傳統文化，及推行扶助弱勢社羣的關愛項目及婦女支援服務，構建關愛共融社會。