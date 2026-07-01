解放軍南寧艦、衡陽艦來港　離島及港內渡輪明早個別班次有調整

解放軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊將於明日（2日）起至6日，赴香港組織系列開放參觀和文化交流活動，停泊昂船洲軍營。運輸署今日（1日）因應特定情況，明日上午約7時20分至9時30分期間，部份離島渡輪服務將會作出臨時調整，多條渡輪航線將會取消或延遲。



因應特定情況，運輸署提醒明日上午約7時20分至9時30分期間，部分離島渡輪服務將會作出臨時調整，多條渡輪航線將會取消或延遲。（運輸署Facebook）

7月2日受影響的離島及港內渡輪航線：

中環往返長洲、梅窩及坪洲航線

中環－長洲：長洲開出的班次，原定8時10分將延至8時20分，8時20分則延至8時30分；中環開出的8時40分班次將會取消。



中環－梅窩：梅窩開出的8時05分班次將延至8時15分；中環開出的8時30分班次取消。為配合居民出行，大嶼山巴士3M線（梅窩碼頭往返東涌站）將會加強服務。



中環－坪洲：坪洲開出的8時20分班次將提早至8時05分；中環7時40分開出的班次提早至7時30分，而8時30分的班次則延至8時40分。



為配合居民出行，大嶼山巴士3M線（梅窩碼頭往返東涌站）7月2日將會加強服務。（運輸署Facebook）

南丫島及馬灣航線

中環－榕樹灣：榕樹灣開出的8時20分班次延至8時30分；中環開出的8時30分班次延至8時40分。



中環－索罟灣：索罟灣開出的8時班次提早至7時50分；中環開出的7時20分班次提早至7時15分，8時35分班次則延至8時40分。



馬灣－中環：馬灣開出的8時班次提早至7時55分，8時20分班次延至8時30分；中環開出的8時30分班次延至8時50分，8時50分班次延至9時。



馬灣－荃灣：馬灣開出的9時10分班次延至9時20分；荃灣開出的9時30分班次延至9時40分。



因應特定情況，運輸署提醒明日上午約7時20分至9時30分期間，部分離島渡輪服務將會作出臨時調整，多條渡輪航線將會取消或延遲。（運輸署Facebook）

愉景灣增設免費接駁巴士

中環往返愉景灣的航線在上述時段受較大影響。愉景灣北開出的7時45分班次，以及愉景灣開出的8時和8時15分班次均告取消；中環開出的8時40分班次亦同樣取消。

運輸署表示，巴士營辦商將會加強愉景灣內部的交通接駁，包括加強DB03R（愉景灣往返欣澳站）及DB03RP（愉景灣北往返欣澳站）的巴士服務。同時，當局亦會加開免費巴士，來往愉景灣消防局外至中環三號碼頭，以疏導受影響乘客。

巴士營辦商7月2日將會加強愉景灣內部的交通接駁，包括加強DB03R（愉景灣往返欣澳站）及DB03RP（愉景灣北往返欣澳站）的巴士服務。（運輸署Facebook）

港內渡輪涉及9條航線 或臨時調整最多30分鐘

除了離島航線，港內渡輪服務亦會作出臨時調整。受影響的9條港內航線包括：

1. 灣仔－尖沙咀

2. 中環－尖沙咀

3. 北角－紅磡

4. 北角－九龍城

5. 中環－紅磡

6. 北角－觀塘

7. 水上的士

8. 西灣河－觀塘

9. 西灣河－三家村



上述航線可能因應實際情況，臨時調整班次時間最多約30分鐘。