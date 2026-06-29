南寧艦、衡陽艦7.2起來港　兩艦特徵、作戰能力、曾參與任務解構

國防部今日（6月29日）公布，解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦，將於7月2日至6日來港組織開放參觀交流活動。



南寧艦是舷號162的052D型導彈驅逐艦，搭載四面相控陣雷達與64單元通用垂直發射系統，可發射紅旗-9防空導彈、鷹擊-18反艦導彈等多型彈藥，搭配130毫米主炮、近防炮與干擾彈，具備區域防空、對海突擊、反潛搜索等綜合作戰能力。



至於衡陽艦是054A型導彈護衛艦，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊敵水面艦艇、潛艇，具有較強的遠程警戒和防空作戰能力。



圖為中國海軍南寧艦去年參加「安全紐帶-2023」 海上聯合軍事演習。（國防部網）

2023年4月，南寧艦在沙特吉達港，執行蘇丹撤僑任務。（新華社資料圖）

南寧艦是舷號162的052D型導彈驅逐艦，隸屬南部戰區海軍，全長159米，寬約5米，滿載排水量達7500噸。南寧艦搭載四面相控陣雷達與64單元通用垂直發射系統，可發射紅旗-9防空導彈、鷹擊-18反艦導彈等多型彈藥，搭配130毫米主炮、近防炮與干擾彈，具備區域防空、對海突擊、反潛搜索等綜合作戰能力。

南寧艦2021年正式入役，曾執行第四十三批亞丁灣索馬里海域護航、撤離中國在蘇丹人員任務以及多國海上聯演等任務。

衡陽艦，舷號568，是中國人民解放軍海軍第四艘054A型導彈護衛艦，現服役於南海艦隊驅逐艦第二支隊。（百度百科）

衡陽艦，舷號568，是中國人民解放軍海軍第四艘054A型導彈護衛艦，現服役於南海艦隊驅逐艦第二支隊。衡陽艦全長134米，寬5米，滿載排水量達4000噸，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊敵水面艦艇、潛艇，具有較強的遠程警戒和防空作戰能力。該艦於2008年6月30日入列，多次赴亞丁灣、索馬里執行護航任務，並訪問過葡萄牙、法國等多個國家。