南寧艦衡陽艦7.4至7.5向公眾開放　今起派1.4萬門票　附搶飛教學

中國國防部周一（29日）公布，解放軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊將於7月2日至6日，赴香港組織系列開放參觀和文化交流活動，讓香港及澳門同胞更加直觀、深入地瞭解新時代國防和軍隊建設發展情況。 ​​​​



解放軍駐港部隊今日傍晚公布，兩艘艦艇將於7月4日及5日開放予香港居民參觀。1.4萬張門票今日（30日）早上10時起在駐港部隊微信（WeChat）官方公眾號「香江礪劍」免費發放。市民須使用身份證實名預約參觀，每人限預約一張。11歲或以下兒童無需門票，惟陪同入場的父母或監護人需持門票。搶飛教學，一文看清。



圖為中國海軍南寧艦去年參加「安全紐帶-2023」 海上聯合軍事演習。（國防部網）

2023年4月，南寧艦在沙特吉達港，執行蘇丹撤僑任務。（新華社資料圖）

南寧艦是舷號162的052D型導彈驅逐艦，隸屬南部戰區海軍，全長159米，寬約5米，滿載排水量達7500噸。（解放軍駐港部隊提供圖片）

11歲及以下兒童無需門票 惟陪同的大人須持門票 每人限帶一兒童

解放軍駐港部隊表示，南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊將停靠昂船洲軍營，其中7月4日及5日上午8時半至下午5時半開放予香港居民參觀。參觀者需持票入場，11歲及以下兒童無需門票，惟陪同的父母或監護人須持票。出於安全考慮，每位成人最多可攜帶一名11歲及以下兒童。

衡陽艦，舷號568，是中國人民解放軍海軍第四艘054A型導彈護衛艦，現服役於南海艦隊驅逐艦第二支隊。（解放軍駐港部隊提供圖片）

周二至周四每日分3個時段透過微信公眾號「香江礪劍」免費發放門票

門票有1.4萬張，將於本周二至本周四（6月30日至7月2日）上午10時、下午3時、晚上8時透過駐港部隊官方WeChat（微信）公眾號「香江礪劍」免費發放。市民進入「香江礪劍」公眾號後，點擊「艦艇開放」進入預約小程式選擇參觀日期和時段，並填寫姓名、手機號碼、證件號碼等，即可領票。市民參觀當日須憑身分證件正本和電子二維碼兌換紙本參觀門票，核對身份和安全檢查後方可入營。

駐港部隊提醒，公眾號「香江礪劍」是唯一網上預約渠道；預約時不收取任何費用，市民不應相信其他非官方連結。預約成功後，系統亦不支援更改身份資訊。

▼搶飛教學▼



步驟1：掃碼關注「香江礪劍」公眾號。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟2：點擊「私信」進入公眾號文章閱讀介面。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟3：點擊「艦艇開放」進入預約小程序。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟4：閱讀預約須知，點擊「活動預約」。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟5：點擊「艦艇開放參觀」。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟6：選擇參觀日期時段，點擊「預約活動門票」。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟7：點擊「添加參觀者」。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟8：填寫姓名、手機號碼、證件號碼等資料。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟9：填寫驗證碼，點擊「確認預約」。（解放軍駐港部隊圖片）

步驟10：查看預約情況。（解放軍駐港部隊圖片）

參觀南寧艦衡陽艦注意事項：

（一）WeChat駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」是唯一線上預約管道，不收取任何費用，請勿輕信其他非官方連結，謹防被騙。

（二）預約成功後，系統不支援更改身份資訊，僅可退票後重新預約；如無法按時參觀，請於預約參觀日前一日24時前申請退票，逾期無法退票；預約成功但未到場的，系統將預設爽約一次，並取消此次預約資格。

（三）參觀票為非賣品，不得轉讓他人，憑參觀票可換領紀念品，請妥善保存。

（四）為保障參觀安全，請勿攜帶易燃易爆等危及安全的物品及液態飲料入營（軍營提供飲用水）；如身體不適，不建議入營參觀。

（五）本次活動已邀請媒體採訪，其他非受邀媒體人員請勿攜帶採訪使用的攝影攝像設備，謝絕開展新聞採訪報道等活動。

（六）入營後，請自覺遵守參觀秩序，服從工作人員指引。未經允許，請勿進入非開放區域，不得在禁拍區域攝影錄影。

（七）請照看好隨行的長者和兒童，上下舷梯及空間狹小處請勿使用嬰兒推車，避免出現安全問題，如需幫助，請聯繫身邊工作人員。

（八）如違反有關規則，駐軍保留禁止其入營或將其帶離場地的權利。

（九）如遇惡劣天氣，活動無法舉行，駐軍將另行公告。駐香港部隊新聞發言辦公室接受有關此次開放活動的查詢。聯繫電話：2307 2733，傳真：2307 2633。