九巴消暑三寶｜聯和墟總站僅小量長者借用風扇仔　回收箱變垃圾桶

九巴於今日（7月1日）起在全港10個較多長者搭車的巴士總站提供「消暑三寶」，包括手提風扇、冰巾和樽裝水。其中粉嶺聯和墟巴士總站早上只有小量長者借用手提風扇，站長稱有數位長者誤以為九巴是派發風扇，得知需要歸還後便離去。現場有不少長者在等候巴士，但都沒有借用風扇仔，大多表示因站長室位置，距離排隊候車位置較遠，不方便拿着餸菜走來走去，亦有人擔心設置在隊頭的回收箱會變成垃圾桶，衛生成問題。



今日（7月1日）起可在10個巴士總站向站長借用「消暑三寶」，但長者乘客反應並不熱烈，今早只借出兩把風扇。（陳巧恩攝）

推消暑三寶首日僅借出兩把風扇仔 站長指長者誤會風扇可取走

九巴於今日（7月1日）起在全港10個較多長者搭車的巴士總站提供「消暑三寶」，包括借用手提風扇及派發冰巾和樽裝水。記者今早在其中一個指定的粉嶺聯和墟巴士總站視察了約一小時，發現排隊候車的長者乘客大多自備風扇或扇子，亦未見多人往站長室取用消暑三寶。

姓吳當值站長表示，早上大約有4至5位長者曾到站長室查詢消暑三寶，但他們誤以為可以取走風扇仔，當得知借用後需要歸還便離去，暫時僅借出兩部手提風扇，但還未送出冰巾和樽裝水。他又稱，暫時沒有固定回收風扇充電的時間，會趁空閒時間為風扇充電，公司亦有提供足夠的拖板和充電線，相信能夠確保乘客借用到夠電量的風扇仔。

粉嶺聯和墟巴士總站今早（7月1日）借出兩把風扇，但只有一把風扇仔歸還回收箱。（陳巧恩攝）

其中一個回收箱內有大量垃圾，包括紙巾和雪糕包裝。（陳巧恩攝）

手提風扇回收箱已變垃圾桶 長者乘客嫌污糟 不考慮借用

記者在巴士總站逐條排隊路線查看放在前方的回收箱，發現借出的兩部風扇仔，只有一人歸還。另有兩個回收箱被人亂丟垃圾在內，包括紙巾和雪糕筒的包裝，已變成垃圾桶。

正在候車的長者乘客阿珍得知九巴提供的風扇仔是需要歸還的，即回應「污糟呀」，她認為回收箱衛生狀況堪憂，其他乘客可能會在內掉垃圾。雖然認為措施可以幫助長者乘客，但操作麻煩，她亦認為站長室近排隊位置距離遙遠，來回造成麻煩，並不考慮使用服務：「唔去喇，麻煩呀，費事麻煩呀，買咗咁多嘢點去？」

長者乘客阿珍擔心回收箱衛生情況差。（陳巧恩攝）

站長室位置遙遠 不便長者借用

另一長者乘客廖小姐平日會到聯和墟巴士總站對面街市購買食材，認為巴士站內炎熱，但一向習慣自備手提風扇仔。被問到為何不打算到站長室借用，她回應：「要去到嗰邊度攞，我已經成手嘢，拎嚟拎去咁重」。她亦補充這項關愛長者的措施可能只能夠協助部份長者，自己並不會使用。

廖小姐經常到對面公共街市買食材，習慣自備手提風扇。（陳巧恩攝）