九巴派電風扇｜10總站今起設消暑三寶　長者可取3物品　總站一覽

為了提升長者乘車體驗，九巴今日（7月1日）起推出「九巴樂耆乘」計劃，在10個長者比例較高的巴士總站設「消暑三寶」，長者可在站長室領取手提風扇、冰巾和水。上車前在隊頭位置把風扇放回回收箱，站長便會定期領回充電，確保有足夠數量供長者使用。設「消暑三寶」九巴總站一覽。



風扇回收箱設於每條排隊欄的最前方，方便長者上車前歸還風扇。（資料圖片/陳巧恩攝）

九巴推出「九巴樂耆乘」計劃，在10個巴士總站提供「消暑三寶」供長者使用。（資料圖片/陳巧恩攝）

長者試用三寶。（資料圖片/陳巧恩攝）

手提風扇上車前須放回回收箱 九巴將按消耗情況補回風扇

繼「關愛座」和「尋·耆·跡」兩項關懷長者計劃後，九巴日前宣布推出「九巴樂耆乘」長者友善措施，應對極端酷熱天氣，九巴揀選10個較多長者乘客使用的巴士總站，通常都是鄰近大型屋邨，路線較多，而且連接主要社區設施，包括公共街市和醫院等。長者可於站長室領取手提風扇候車時，冰巾及支裝水，讓排隊候車時間更舒適。手提風扇使用後可在登車前放回排隊欄的回收箱內。

10個設有消暑三寶的九巴總站：

．平田總站

．順利總站

．中秀茂坪總站

．荔枝角總站

．富善總站

．安蔭總站

．粉嶺聯和墟總站

．良景邨總站

．天富總站

．東涌逸東邨總站



九巴發言人表示準備了1,000部手提風扇，九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示：「希望回收箱嘅位置可以提醒到長者上車時放返低把風扇，如果真係唔記得嘅話都唔會搵返佢，會因應返唔同站嘅消耗情況，加返足夠數量俾長者使用。」計劃今日推出，若有總站如富善邨總站一樣，提早準備好亦會提早派發予長者