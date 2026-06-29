九巴10總站7.1起設消暑三寶　長者可領風扇、毛巾、水　總站一覽

為了提升長者乘車體驗，九巴下月1日推出「九巴樂耆乘」計劃，在10個長者比例較高的巴士總站設「消暑三寶」，長者可在站長室領取手提風扇、冰巾和水。上車前在隊頭位置把風扇放回回收箱，站長便會定期領回充電，確保有足夠數量供長者使用。



風扇回收箱設於每條排隊欄的最前方，方便長者上車前歸還風扇。（陳巧恩攝）

簡學悕指會檢視計劃的成效和運作，未來會繼續擴展至其他巴士總站。（陳巧恩攝）

陳頌皓表示長者都會有不同性格，有些長者可能不懂得向別人求助，所以車長和乘客都需要多伸出援手。（陳巧恩攝）

九巴推出「九巴樂耆乘」計劃，在10個巴士總站提供「消暑三寶」供長者使用。（陳巧恩攝）

長者試用三寶。（陳巧恩攝）

長者試用三寶。（陳巧恩攝）

手提風扇上車前須放回回收箱 九巴將按消耗情況補回風扇

九巴指每日接載約57萬人次長者出行，佔整體乘客量兩成二。繼「關愛座」和「尋·耆·跡」兩項關懷長者計劃後，再推出「九巴樂耆乘」長者友善措施，應對極端酷熱天氣，九巴揀選10個較多長者乘客使用的巴士總站，通常都是鄰近大型屋邨，路線較多，而且連接主要社區設施，包括公共街市和醫院等。長者可於站長室領取手提風扇候車時，冰巾及支裝水，讓排隊候車時間更舒適。手提風扇使用後可在登車前放回排隊欄的回收箱內。

10個設有消暑三寶的九巴總站：

．平田總站

．順利總站

．中秀茂坪總站

．荔枝角總站

．富善總站

．安蔭總站

．粉嶺聯和墟總站

．良景邨總站

．天富總站

．東涌逸東邨總站



九巴發言人表示準備了1,000部手提風扇，九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示：「希望回收箱嘅位置可以提醒到長者上車時放返低把風扇，如果真係唔記得嘅話都唔會搵返佢，會因應返唔同站嘅消耗情況，加返足夠數量俾長者使用。」計劃將於下月1日推出，若有總站如富善邨總站一樣，提早準備好亦會提早派發予長者

除了訓練車長亦會訓練長者自身出行能力

九巴邀請香港基督教服務處與九巴學院合作，加強車長對服務長者的訓練。香港基督教服務處副總幹事陳頌皓表示發現長者大多單獨出行或伴隨一個年紀以長的護老者，乘坐巴士不只是交通選項，而是他們外出社交生活的重要一環。長者的心態大多不想麻煩別人，甚至有一小部份長者是語言不通，不懂廣東話和英文，於是社會更要積極關心他們。陳頌皓期望會以互動形式訓練，有機會讓護老者、長者和車長見面，設身處地了解他們的需要，培育應變能力知道應尋求什麼部門協助。亦會多向長者宣傳使用九巴應用程式查看巴士到站時間，出門前先留意天氣報告避開正午炎熱時份以及可自備九巴提供的「消暑三寶」。

王婆婆：自己有帶啦咪唔使去佢（九巴）嗰度攞

帶患有認知障礙母親出行的鄭先生，從乘土瓜灣巴士到大埔跟朋友食飯。平日等車時並不認為車站炎熱，亦因在街上難以為媽媽尋找廁所因此不需要水和風扇。另一位長者王婆婆，平日一天外出數次，食早餐買食材等。多數在富善邨總站乘車但亦不認為巴士站炎熱，被問到會否借用九巴的物品她回應：「自己有帶啦嘛，咪唔使去佢嗰度攞囉」。