7.1慶回歸｜多間大學舉行升旗儀式　倡積極對接「十五五」規劃

今日是香港回歸29周年，多間大學舉行升旗儀式，一眾大學管理層、教員代表等出席。多間院校均指，政府正備香港第一個五年規劃，主動對接「十五五」規劃，冀積極配合發展需要。



港大今日舉行升旗禮。(港大提供)

港大今日舉行升旗禮，署理校長王于漸教授、校務委員會及教務委員會代表，以及教職員、學生和獲邀嘉賓出席典禮。

港大指，值國家「十五五」規劃開局及香港首份五年規劃諮詢之際，港大將繼續發揮引領作用，推動學術卓越、科研創新及跨學科人才培育，支持及積極配合「北都大學城區」和規劃中的各項政策，助力香港更好融入和服務國家發展大局，為香港、國家及世界創造更美好的未來。

浸大今日舉行升旗儀式。(浸大提供)

浸大升旗禮則有校董會暨諮議會主席黃英豪、校長衞炳江、校董會和諮議會成員，以及一眾大學主管人員、教職員、校友和學生出席。

黃英豪致辭時表示，國家正處於「十五五」規劃的開局之年，積極推動中國式現代化建設的全新局面，特區政府亦全力籌備香港第一個五年規劃，主動對接「十五五」規劃帶來的重大機遇。

他表示，浸大一直致力於培養具備家國情懷、國際視野、創新能力與跨學科知識的人才，呼籲每一位浸大成員全力配合國家與香港特區的發展需要，充分發揮國家賦予的新定位、新功能、新任務。

城大副監督鍾瑞明、校董會主席魏明德等出席升旗儀式。(城大提供)

城大今日舉行的升旗儀式有近200名城大成員出席，包括校董會主席魏明德、副監督鍾瑞明等大學管理層、教職員和學生代表出席。

儀式由城大學生組成的護旗隊負責，並由學生代表擔任司儀。城大指，將繼續秉持創新精神及國際視野，回應國家「十五五」規劃藍圖，更積極融入和服務國家發展大局，充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，助力香港和國家的未來發展，為香港長遠發展及國家建設作出更大貢獻。

都大管理層等出席升國旗儀式。(都大提供)

都大升旗儀式由學生國旗護衛隊負責，校董會成員、大學管理層、教職員及學生等出席。校長林群聲表示，鼓勵學生把握香港穩步發展的機遇，稱都大作為香港首間應用科學大學，肩負着培育高端人才的重任，並積極對接國家「十五五」規劃。

他指，期望學生將所學用於服務社會，帶來正面改變，成為推動特區及國家長遠發展的重要力量。