單程證7.1起推新制　內地居民到港澳「夫妻團聚」定居須分隔滿3年

內地居民如想來港與家人團聚，合資格者可申請「單程證」在港永久定居，根據港數字，去年有24,983名單程證持有人來港，平均每日68人，即是「單程證」每日配額上限150個不足一半。



國家移民管理局最新公布，今日（7月1日）起，內地居民符合4類條件可以提出申請前往港澳地區定居，其中「夫妻團聚及偕行子女」類別，列明申請人與港澳配偶分居時間須滿三年。



按規定，每天的單程證限額為150人。（資料圖片）

國家移民管理局周二（6月30日）公布，自今日起，內地居民前往港澳地區定居審批條件為：

一、夫妻團聚及偕行子女類：申請人與香港或者澳門配偶分居時間滿3年；

二、子女投靠父母類：申請人未滿18周歲，父母均在香港或者澳門定居；

三、子女照顧父母類：申請人年齡為18至59周歲，父母均在香港或者澳門定居、年齡均為60周歲以上且在香港或者澳門無子女；

四、父母投靠子女類：申請人年齡為60周歲以上且在內地無子女，在香港或者澳門定居的子女年滿18周歲。



國家移民管理局指，公安機關出入境管理機構將根據定居名額和審批條件，依法審批內地居民前往港澳地區定居申請。

現時「單程證」配額上限，每日150個，去年有約2.5萬人憑配額來港，即是平均每日約68個，只是使用了配額大約一半。（資料圖片）

工聯會黃國：有助申請人較好掌握團聚時間

工聯會理事長、立法會議員黃國稱，與舊有規定對比，申請條件更加明確、具體、清晰，更具針對性，對實際符合團聚資格的申請者能夠更快申請到香港，當中明確「配偶分居時間滿3年」即滿足審批條件，有助申請人較好掌握團聚時間。

「子女投靠父母」類別明確列出年齡及其他狀況限制有助釋除爭議

就「子女投靠父母」、「子女照顧父母」及「父母投靠子女」明確列出年齡及其他狀況限制，黃國稱有助釋除爭議，針對實際團聚需要，是對原有規定的進一步完善。