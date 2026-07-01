七一．港鐵抽獎送7.1萬張單程票　MTR Mobile會員今早9時起可登入

【七一優惠2026／公共交通／港鐵抽獎／電車免費】今日7月1日是香港回歸29周年，政府和社會各界將推出一系列特別優惠及活動，交通方面，市民今日起至周五（3日）可免費乘搭電車，港鐵今日將以抽獎形式送出71,000份本地單程車程，並推出機場快綫小童八達通、「學生身分」個人八達通及樂悠咭乘車優惠。七一．港鐵抽獎，詳情一覽。



今年7月1日是香港回歸29周年，社會各界將推出優惠慶祝；圖為2025年七一回歸紀念日當日市面情況。（資料圖片/廖雁雄攝）

7月1日，港鐵以抽獎形式，送出7.1萬張電子車票。（資料圖片／林靄怡攝）

港鐵7.1 MTR Mobile大抽獎點參加？

．MTR Mobile會員於7月1日早上9時至下午6時期間登入MTR Mobile並進入「7. 1 MTR Mobile大抽獎」活動頁面，即可參加抽獎。

．參加者必須為持有有效MTR Mobile賬戶的會員並登入MTR Mobile方可參加抽獎及得獎

．每名MTR Mobile賬戶持有人於抽獎日內可抽獎一次，並於整個抽獎日內只限得獎一次。

港鐵7.1 MTR Mobile大抽獎有什麼獎品？

．有機會贏取免費港鐵本地車程，活動共送出71,000張免費港鐵本地車程。

．獎品適用於乘搭港鐵一次（機場快綫、高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲站車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）。

港鐵7.1 MTR Mobile大抽獎點知有無中獎？

．港鐵將於2026年7月9日或之前將獎品存入得奬者的有效MTR Mobile賬戶內並透過MTR Mobile賬戶的「信箱」收到存入通知。

港鐵7.1大抽獎單程票有無期限？

．得獎者須於2027年1月2日或之前依指示於MTR Mobile內「我的收藏」功能內完成領取獎品至「我的車票」。

．獎品須於領取日起至2027年1月2日內使用（至當日行車服務完結為止）。逾期領取的獎品將被取消及刪除。

七一交通優惠2026｜港鐵有什麼優惠？

．7月1日-經「MTR Mobile」應用程式抽獎送出71000份本地單程車程（機場快綫、高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲站車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）

．7月1日至8月31日- 3至11歲小童憑小童八達通可免費乘搭機場快綫。

．7月1日至8月31日-學生憑「學生身分」個人八達通及60歲或以上香港居民憑樂悠咭可半價乘搭機場快綫，往返市區車站（香港、九龍或青衣站）及機場站（不包括博覽館站）。

．7月1日至8月31日-MTR Mobile 登記用戶於指定港鐵商場，單一消費滿港幣八百元，可獲贈港幣三百元電子優惠券，於下次購物時使用。

