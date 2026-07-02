宏福苑最後一輪聽證會7.15至7.17舉行　聽總結陳詞　下周可約旁聽

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會今日公布，將於本月15日至17日舉行第六輪共三場聽證會，公眾人士可於下周一（6日)上午10時至周四（9日）上午10時期間，透過網上系統，選取及預約登記有意旁聽的場次。



獨立委員會指，完成今輪聽證會後將毋須再舉行聽證會，委員會會繼續處理大量的書面證供及其他收到的資料，以及撰寫報告。



宏福苑第六輪聽證會將於7.15至7.17舉行。(資料圖片)

第六輪三場聽證會的日期如下：

日期 7月15日（星期三） 7月16日（星期四） 7月17日（星期五）

委員會會在第六輪聽證會聽取總結陳詞。聽證會於上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分，在中環愛丁堡廣場三號展城館3樓多用途廳以廣東話進行。展城館現場設有普通話和英語即時傳譯。

聽證會將預留部份座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。聽證會的過程將會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部份公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。

主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民，傳媒則另行安排。

就第六輪聽證會，公眾人士包括宏福苑居民，須於7月6日上午10時至7月9日上午10時期間，透過網上預約，選取有意旁聽的日子，可選取一場或多場，並遞交登記表格。委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。

成功登記人士將於7月13日或之前，收到由委員會秘書處發出關於第六輪聽證會的確認成功登記通知。

大埔宏福苑火災成立獨立委員會於今年12月19日正式展開工作。聽證會自今年3月19日開始，至今已進行了5輪共27場。完成第六輪後，將毋須再舉行聽證會。委員會會繼續處理大量的書面證供及其他收到的資料，以及撰寫報告。