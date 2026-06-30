宏福苑｜拒轉成法定調查委員會　何君堯倡立法會特權法查嚴肅問責

宏福苑大火獨立委員會主席陸啟康不向行政長官建議轉為法定獨立調查委員會，指是適當時間「收網」，盡快提交報告，以免拖慢問責，令市民遲遲未能從傷痛中走出來。選委界立法會議員何君堯今日（30日）建議，立法會根據《特權法》同步成立專責委員會調查事件，嚴肅問責，回應社會的公義期待。



大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會第五輪第三場6月25日召開，圖為委員會主席、法官陸啟康等會後離開會場。（湯致遠攝）

拒轉成法定調查委員會 何君堯倡立法會特權法查嚴肅問責

何君堯在社交平台表示，宏福苑火災造成168名市民不幸罹難，是一場令人痛心的悲劇。他說，慘劇發生至今已逾半年，獨立委員會的調查工作仍在進行中，市民亦盼望早日查明真相、汲取教訓。

我作為立法會議員，認為立法會可根據《立法會(權力及特權)條例》同步成立專責委員會調查事件。這與獨立委員會的工作是沒有衝突的，而是相輔相成。 何君堯

圖為何君堯。（立法會直播）

何君堯解釋，過去立法會曾就重大事件成立專責委員會並取得成效。在改選舉制度和落實「愛國者治港」後，立法會更應善用此機制，以達致三個目的：

（一）全面深入調查事故原因；

（二）找出切實可行的改善方案；

（三）嚴肅問責，回應社會的公義期待。

大埔宏福苑居民獲安排第二次上樓執拾。5月29日為第二輪最後一天，此日上樓為宏道閣及宏盛閣的居民。(湯致遠攝）

何君堯期望政府可以一鼓作氣，繼續高效地為宏福苑居民謀求福祉，如有需要，立法會亦可以緊急審議相關法案，攜手協力，爭取在一年內基本解決撫恤和安置事宜。