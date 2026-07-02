殺校｜禾輋及馬鞍山信義學校27/28學年合併　家長稱收生夠感愕然

據《明報》報道，屬同一辦團的基督教香港信義會禾輋信義學校和馬鞍山信義學校（馬信）擬於27/28學年合併，改名為「基督教香港信義會睿信學校」，並搬入沙田博康邨新校舍。



《香港01》下午到訪馬信，有家長形容學校合併消息突然，形容學校收生足夠，不解校方決定，未來若要跨區上學影響大，至於會否安排小朋友退學，則有待明日家長會後再作決定。



屬同一辦團的基督教香港信義會禾輋信義學校和馬鞍山信義學校（馬信）將於27/28學年合併。(朱子熙攝)

馬信家長憂小朋友跨區上學 未定會否申退學

馬鞍山信義學校於日前（6月30日)向家長發通告，交代將與27/28學年、與位於沙田禾輋邨的禾輋信義學校合併，並遷入沙田博康邨新校舍。

女兒正就讀馬信小一的陳女士表示，對於校方合併決定感愕然，事前未有收到任何通知。居住馬鞍山的陳女士指，形容未來若要跨區上學，對自己和女兒影響十分大，至於會否申請退學，料出席明日學校舉辦的家長會後再作部署。陳女士表示，學校小一開辦四班，收生足夠，對學校決定感不解。

翻查資料，馬鞍山信義學校本學年六級共有21班，小一開四班；禾輋信義學校六級共有19班，小一連續第二年開2班，而該校校長馮麗儀於去年9月上任。兩校下學年並非獲教育局「派0班」小一的學校。《香港01》正就此向辦團基督教香港信義會、兩間學校及教育局查詢，正候回覆。

馬鞍山信義學校本學年六級共有21班，小一開四班。(朱子熙攝)