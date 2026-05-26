殺校｜深水埔街坊福利會小學擬27/28學年合併郭怡雅神父紀念學校

教育局早前宣布，15間官津下學年獲派「0班」小一，包括深水埔街坊福利會小學。校方今（26日）發聲明表示，將於2027至2028學年起與郭怡雅神父紀念學校合併，教育局已原則上批准兩校合併的申請，有關安排現正按既定程序積極推進。



校方指，屆時學校將使用郭怡雅神父紀念學校位於深水埗區的全新校舍，現有一至四年級學生將轉往該校就讀。



深水埔街坊福利會小學（小學概覽圖片）

教育局及校方將助不轉至合併學校學生轉校

深水埔街坊福利會小學表示，深知師生情誼對孩子成長的重要性，學生將會在熟悉的師長帶領下，平穩地完成小學階段，實現真正的無縫銜接。至於選擇不過渡至合併學校的學生，教育局及校方將提供適切的學位安排等支援。

校方稱始終以學生福祉、教育質素及長遠穩定發展為依歸，將繼續與家長及各持份者保持緊密溝通，並將召開「家長簡介會」詳細講解具體安排及支援配，妥善做好各項過渡工作，確保學生平穩銜接，健康成長。

校方今（26日）發聲明表示，將於2027至2028學年起與郭怡雅神父紀念學校合併。（校方新聞稿）

校方：辦學團體雖異 但教育理念高度一致

校方表示，創校62年以來，始終秉持教育初心，致力於培育德才兼備的社會棟樑。面對教育環境變邊與學齡人口變化，為進一步提升教學質素，經雙方辦學團體審慎討論，決定透過是次合併優化資源整合。

校方表示，兩校辦學團體雖異，但教育理念高度一致，均以「愛」為核心，致力營造關愛共融、追求幸福感的校園。