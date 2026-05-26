小學殺校｜15校派0班　4間逐步停辦　8間與其他小學合併　3間續辦

教育局今年3月公布，15間小學在下學年獲派「0班」小一，它們的去留如何？至今日（26日），8間學校選擇與其他學校合併，包括大角咀鮮魚行學校、特首李家超母校五邑工商總會學校等。



兩間學校將會開辦「私小一」，一間學校受惠新政策無須提交發展方案。另外4間學校將逐步停辦或最遲於2029/30學年結束營辦，包括筲箕灣官立小學、中華基督教會長洲堂錦江小學、基督教香港信義會信愛學校、啓基學校（港島）。



未能於2026年度「小一入學統籌辦法」下獲批於 2026/27學年開辦資助小一班 級的公營小學名單。（《香港01》製圖）

特首李家超母校五邑工商總會學校計劃2027/28學年起，跨區與九龍城區的耀山學校合併。（資料圖片/梁鵬威攝）

8間學校計劃合併

1.大角坥鮮魚行學校：已獲教育局批准，下學年與同區中華基督教會基全小學合併；

2.粉嶺的方樹福堂基金方樹泉小學：已向教育局提交合併方案，未有公布合併的學校；

3.將軍澳景林天主教小學：計劃於2029/30學年與將軍澳天主教小學合併；

4.聖公會將軍澳基德小學：擬與黃大仙的聖公會基德小學跨區合併，兩間原半晝學校分拆再二合為一。

5.特首李家超母校、深水埗五邑工商總會學校：計劃2027/28學年起，跨區與九龍城區的耀山學校合併；

6.深水埔街坊福利會小學：獲教育局原則上批准，2027/28學年與同區的郭怡雅神父紀念學校合併；

7.屯門世界龍岡學校劉德容紀念小學：與同區的柏立基教育學院校友會何壽基學校合併；

8.葵涌柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校：將與荃灣區的中華基督教會全完第一小學合併。

柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校，將與荃灣區的中華基督教會全完第一小學合併。（資料圖片）

2校決開辦「私立小一」 一校受惠新政策可續參加小一派位

受惠於教育局為合併學校提供的「救校新方案」便利措施，於2024/25學年與同一辦學團體的中原慈善基金學校合併的救世軍韋理夫人紀念學校，獲豁免提交發展方案，並可無條件參加下年度的小一派位。

同樣收生不足的上環新會商會學校及馬鞍山吳氏宗親總會泰伯紀念學校，獲校董會「泵水」，開辦私立小一班，避過停辦。

教育局將會於29/30學年起停止向中華基督教會長洲堂錦江小學發放資助，而學校亦將停辦。（資料圖片/張浩維攝）

4小學選擇逐步停辦或最遲於2029/30學年結束營辦

1.筲箕灣官立小學會逐步停辦，讓學生有更合適的教學環境和群體學習機會，及早適應新的學習環境；

2.中華基督教會長洲堂錦江小學沒有申請任何發展方案，教育局將會於29/30學年起停止向學校發放資助，而學校亦將停辦；

3.柴灣基督教香港信義會信愛學校以區內簡約公屋即將入伙為由，向教育局提出申訴，要求獲准續辦小一，但未獲局方接納，決定29/30學年起停止發放資助，該校因此停辦；

4.北角啓基學校（港島）選擇停辦。