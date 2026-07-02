五年規劃丨中電提交建議書　倡電力規劃升級為戰略經濟基建

香港政府正就香港五年規劃展開公眾諮詢，中華電力總裁羅嘉進及企業發展總裁莊偉茵今日（2日）表示，全力支持相關編制工作，已向政府提交建議書，貢獻電能專業及經驗，助力香港高質量發展。



中電提出面對國家安全、數字經濟、減碳轉型等大趨勢下，電力規劃應升級為「戰略經濟基建」，以對接國家能源安全新戰略。



中華電力總裁羅嘉進（左）及企業發展總裁莊偉茵（右）分享中電就香港五年規劃提交的建議。（中電提供）

中電建議就北都建立「算電協同」機制

北部都會區是未來香港重點發展地帶，中電建議建立「算電協同」機制，推動算力基建與電網配套的協同規劃，提升北部都會區算力系統整體韌性；將超算中心及數據中心納入戰略性數字基建，簡化規劃選址、供電申請及跨部門審批程序。

倡制訂商用車電動化目標和淘汰燃油商用車時間表

減碳進程方面，中電建議以廣東專屬核電廠作為香港長期穩定的清潔能源來源，確保能源安全並支持國際認可的綠色轉型。中電亦倡議，制訂商用車電動化目標和淘汰燃油商用車時間表，為業界提供更多誘因；在新發展區和重建項目中，超前規劃或同步建設供電配套與充電設施。

為提升氣候韌性以應對極端天氣，中電冀望政府設立由當局主導的跨界別氣候韌性專責小組，協調政府及業界，共同提升老舊樓宇及客戶設施抵禦極端天氣能力。業界亦可建立低空交通管理基礎設施，使用無人機巡查及監控戶外電力設施，提升供電可靠度。

促建立綠色人才庫 提升以應用為本的STEAM教育

另外，中電亦促建立綠色人才庫，建議社會將能源行業列為優先人才發展領域，提升以應用為本的STEAM教育，強化吸引全球高端研發人才策略，並以創科及能源領域為切入點，支援「一帶一路」沿線國家的綠色人才培訓 。

中電表示，全力支持香港五年規劃，並積極配合其與國家「十五五」規劃的戰略對接。中電將與政府保持溝通，發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」作用，貢獻電能專業知識、內地經驗及國際視野。