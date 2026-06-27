香港五年規劃｜謝小華：屬宏觀規劃具彈性　會定期檢討進度

政府正就香港首份五年規劃作公眾諮詢。政制及內地事務局局長謝小華表示，在目前大環境下，沒有長遠規劃對任何經濟體都不是最健康，冀透過五年規劃有序地推展香港的發展方向。她又指，五年規劃屬宏觀規劃會保留彈性，定期在《施政報告》檢討落實進度。



重申堅持自由經濟 規劃不是要干預市場

謝小華出席電視節目時提到，在目前大環境下，沒有長遠規劃對任何經濟體都不是最健康，冀透過五年規劃有序地推展香港的發展方向，最終目標是要提升人民福祉，呼籲市民踴躍表達意見。

對於有意見擔心香港會變成計劃經濟，謝小華重申，香港會堅持「一國兩制」下的自由經濟、市場經濟。她又指，五年規劃正是對未來要有考量、有藍圖，令香港可對接國家發展的同時，發展香港最強的地方，強調不是要干預市場，而是將有為政府與市場結合。

謝小華：任何規劃都需要作中期檢討

被問及會否參考國家規劃，列明多個發展指標，她指五年規劃屬宏觀規劃，具有彈性，每年的《施政報告》可提供機會去制定及落實具體指標，亦可看到五年規劃的推展進度有否需要修正的地方，並可以作因時制宜的部署。她又強調，任何規劃都是需要有中期檢討。

謝小華表示，政府已收到過千份意見書，呼籲市民要多發表意見。她重申，每份意見書都會進行分析，市民不用擔心自己的意見不夠水平，任何方向的意見都願意聆聽。

2025年11月26日，大埔宏福苑發生大火，有市民神情激動（Reuters）

至於諮詢內容提及要提升抗禦力，應對極端天氣及突發災害，問及宏福苑這類議題是否屬需要針對的地方，她指，一些新型的防火設備、防洪、防風預備能力都需要有，以提高香港城市設計上整體的防禦力。她表示會走入社區聆聽市民意見，亦會諮詢不同的團體。