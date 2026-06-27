香港五年規劃｜政黨冀就房屋議題訂方向　推動「就業友好型」社會

特區政府近日就首份「五年規劃」展開公眾諮詢。民建聯主席陳克勤今日（27日）在電台節目表示，市民最大的期望就是「住大啲、住好啲、快啲上樓」，以及逐步消除劏房，期望五年規劃訂立方向；工聯會會長吳秋北則指就業為民生之本，建議香港應參考內地五年規劃中「就業優先」的發展策略，推動「就業友好型」社會。



陳克勤：市民最大期望是「住大啲、住好啲、快啲上樓」

身兼行會成員的陳克勤今日在電台節目表示，香港首份五年規劃具有里程碑意義，雖然以往香港有不同發展藍圖，但缺乏整體五年規劃，規劃能確立大方向與長遠目標。他又指，市民最大期望是「住大啲、住好啲、快啲上樓」，以及逐步消除劏房，期望五年規劃訂立方向，每年《施政報告》按大方向實際執行

他認為，每年的施政報告正是配合五年規劃進行落實和規劃，再由財政司司長透過財政預算案調撥資源落實細項。

工聯會會長吳秋北。( 黃寶瑩攝)

吳秋北倡推動「就業友好型」社會

另一行會成員吳秋北指，就業為民生之本，建議香港應參考內地五年規劃中「就業優先」的發展策略，推動「就業友好型」社會。他又稱「就業友好」是就業保障，政府必須大力提供就業服務，包括精準的職位配對、技能提升與輔導培訓。

他又強調，不論是高科技發展、產業結構優化，抑或是土地開發，政府在規劃時必須預先思考，如何與本地就業匹配。

經民聯陳祖恒。（陳祖恒提供）

陳祖恒籲發展創科同時要注重傳統產業

生產力促進局主席、經民聯副主席陳祖恒認為，要改善社福民生，最根本做法是「做大個餅」。他提到，國家「十五五」規劃中有關經濟改革的篇幅極多，香港的五年規劃文件亦強調了「深化改革」的重要性。商界期望政府能採取更主動進取的「高營商模式」，例如提供更多稅務優惠以吸引新公司來港。

他又稱，雖然創科是未來發展方向，但其經濟基數目前仍然偏小，故香港須同時帶動零售、貿易和採購中心等傳統產業，尤其是協助中小企進行數碼化轉型，以便讓更廣泛的市民受惠。

實政圓桌田北辰。（廖雁雄攝）

田北辰強調香港不能單靠金融業

實政圓桌召集人田北辰則認為，改善民生不只是靠「食飽個肚」，認為本港不可只依賴金融業，而要大力推動粵車南下、粵艇南下等政策，刺激餐飲、零售等行業，同時政府亦要注重民生議題。