新皇崗口岸｜九巴營辦往返葵芳全程45分鐘　大欖隧道至口岸20分鐘

新皇崗口岸即將開通，運輸署公布新增4條專營巴士線的營辦商，分別由九巴、城巴及新大嶼山巴士中標。九巴指營辦的來往葵芳（葵翠邨）至新皇崗口岸專營巴士路線，將於新皇崗口岸啟用後即時投入服務，由周一至周日，不論平日或假日都全日服務。路線先經葵芳和青衣，取道青朗公路快速連接大欖隧道轉車站，再抵達新皇崗口岸，全程預計僅需約45分鐘，由大欖隧道轉車站登車更只需20分鐘便到達新皇崗口岸。



新皇崗口岸將開通，為應付開通後新增的跨境乘客需求，運輸署開辦四條新專營巴士路線。（運輸署提供）

無論從九龍西的油尖旺、深水埗、長沙灣；九龍東的九龍灣、觀塘、將軍澳；還是新界西的荃灣出發，也可乘坐九巴路線前往大欖隧道轉車站，優惠轉乘九巴新皇崗路線；由荃葵青出發的乘客，亦可以在葵芳或青衣轉乘新路線，同樣享有轉乘優惠。

除了大欖隧道轉車站，九巴新皇崗路線途經葵芳和青衣，附近地區或區內各大屋邨或屋苑居民，亦可以乘坐九巴路線到指定巴士站轉乘九巴新皇崗路線，同樣享有轉乘優惠，範圍包括荔景、葵涌、石籬、梨木樹、青衣長亨、長康、長宏等。

除了往返葵芳（葵翠邨）的新路線，九巴現有路線276B、即往返天水圍（天富）至上水（彩園），亦會增設全日由天水圍經元朗往返新皇崗口岸的特別班次；途經沙田、大埔、上水的通宵路線N73、即往返沙田巿中心至落馬洲，亦會延長總站至新皇崗口岸。