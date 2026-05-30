新皇崗口岸｜鄧炳強：聯檢大樓建築工程基本完成　盼盡快啟用

位於深圳市福田區的皇崗口岸正在重建，保安局局長鄧炳強今日（30日）在電台節目中透露，新皇崗口岸聯檢大樓的建築工程已基本完成，目前正安裝與測試內部冷氣、設備及過關系統等，希望能盡快啟用。他又指，新口岸預計落成初期每日可處理約20萬人次旅客，未來配合北環線支線發展，相信可提升至30萬人次。



新皇崗口岸示意圖。（Aedas官網）

大樓內部份劃香港管轄範圍 須待人大通過法律程序

鄧炳強接受港台節目《星期六問責》訪問指，新皇崗口岸聯檢大樓的建築工程已基本完成，由於新聯檢大樓位處內地範圍，大樓內的部份樓層和地方需劃入香港管轄範圍，香港方面目前需等待全國人大通過相關法律程序後，再展開相應的本地立法工作。他又指，當局亦正與內地商討，計劃在長假期尾聲進一步延長深圳灣及香園圍等口岸的通關時間，疏導過境人潮。

新皇崗口岸將實施「合作查驗，一次放行」的全新模式，鄧炳強指日後市民過關時只需出示一次目的地證件，即可一併完成兩地的出入境手續，毋須再如以往般多次上落轉乘過境「皇巴」，通關時間預計可由原來的半小時大幅縮短至5分鐘。鄧炳強補充，這套通關模式未來亦將應用於重建後的沙頭角口岸。

保安局局長鄧炳強2月18日年初二巡視車公廟後表示，新皇崗口岸的建築已具備雛形，港府正與深圳方面商量當中，希望可以儘快公布何時啟用。（資料圖片/夏家朗攝）

至於乘坐跨境車輛的旅客，鄧炳強表示仍需下車辦理通關，但大樓內將設有隨車人員專用出入境站，相信能有效分流並縮短等候時間，而長者、幼童及行動不便等特定人士，則可繼續沿用現行安排，豁免下車查驗。

沙頭角中英街有望解禁旅遊，初期只限團進團出。（資料圖片）

鄧炳強在節目中亦談及沙頭角中英街的管理，表示由於中英街目前未設有檢查站，兩地邊境亦缺乏實體分隔，須考慮相應配套政策和設施，以應對未來可能增加的人流。他續指，經「團進團出」方式進入中英街的旅客，由於在行程中並不會離境，因此中英街不會設立正式的離境檢查站。

至於外界關注的治安與管轄權問題，鄧炳強指正與內地商討中英街罪案的處理安排，但認為在香港內發生的案件應由香港處理。