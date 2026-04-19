新皇崗口岸｜鄧炳強：不會「歎慢板」冀盡快開　研香園圍一地兩檢

新皇崗口岸聯檢大樓主體結構已基本完成，運輸署早前公布，日後將有多條專營巴士線直達大樓。保安局局長鄧炳強在電視節目表示，港深雙方都希望盡快開通，不會「歎慢板」，會視乎工程進度，盡快制訂開通日期。除了新皇崗口岸外，當局亦會研究在香園圍口岸是實施「一地兩檢」。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片／楊凱力攝）

保安局局長鄧炳強在Now新聞台節目《大鳴大放》中表示，相信港深雙方都會盡力，形容「無一個同事是『歎慢板』」，各部門都全程投入，港深雙方共同願望都是可以盡快開通，「其實現在的工程大樓結構基本完成，現在進行裝修、配置和關口設施的配置工作。」他指，港深雙方會視乎工程進度，盡快制訂開通日期。

他提到，新皇崗口岸採「合作查驗、一次放行」模式通關，市民屆時出示一次身份證明文件，便可完成出入境手續，過關時間由原先30分鐘大幅縮短至幾分鐘內就完成。除了新皇崗口岸，當局也會研究蓮塘/香園圍口岸有否足夠空間和配套，實施「一地兩檢」。