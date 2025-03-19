盛匯超級三月｜NJZ周五登陸亞博　旅發局推開篷巴遊走大館等地標

旅發局「香港盛匯超級三月」中的四大藝文盛事即將舉行，分別為ComplexCon香港、HKwalls街頭藝術節、Art Central，以及巴塞爾藝術展香港展會。活動將會邀請多名來自世界各地的藝術家，以及國際重量級音樂人，例如南韓人氣女團NJZ、美國音樂製作人都會小子（Metro Boomin）等。

此外，旅發局與城巴推出全新開篷巴士路線「H1S 藝遊香港」，連接中環碼頭、大館、西九文化區、灣仔會展等地標，下周六（29日）更特別提供免費乘搭服務。



旅發局「香港盛匯超級三月」推廣多項焦點世界級盛事，四大藝文盛事包括ComplexCon香港、HKwalls街頭藝術節、Art Central，以及巴塞爾藝術展香港展會。活動加入本地大城小區主題，同時串連推廣城中其他藝文及體育活動，展現香港多元旅遊魅力。

ComplexCon香港︰南韓人氣女團NJZ演唱

ComplexCon為國際潮流文化盛事，將於3月21日至23日，在亞洲國際博覽館舉行，活動揉合音樂、時尚、潮流、藝術及美食等元素，晚上更會邀請國際重量級音樂人舉行演唱會，包括南韓人氣女團NJZ、南韓頂級音樂人ZICO、美國音樂製作人都會小子（Metro Boomin）等。

▼NJZ（原稱NewJeans）圖輯▼



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旅發局又以麻雀傳統文化為題，在「潮流市集」特設充滿港人集體回憶的特色體驗區，重塑中式宴會及屋邨街坊麻雀耍樂的場景，活現港人日常生活與麻雀文化的連繫，帶領旅客親身感受香港地道色彩。

HKwalls街頭藝術節在中上環區舉行。（旅發局圖片）

HKwalls街頭藝術節︰欣賞藝術家即場創作壁畫

第10屆HKwalls街頭藝術節，將於3月22日至30日舉行，眾多藝術家將在中上環區創作壁畫，包括來自內地、日本、南韓、澳洲及本地的藝術家，同時多個LED屏幕也展示數碼藝術作品。旅發局認為活動可推動藝術家之間的文化文流，為「大城小區」注入活力。

活動期間，市民及旅客可欣賞多位藝術家即場創作壁畫，感受街頭藝術的獨特魅力。壁畫在活動後仍會持續展出最少一年，旅客來港時可欣賞壁畫打卡留念，並深入探索社區，發掘香港的舊城風情。

Art Central︰作品來自108間畫廊、逾500名藝術家

第10屆Art Central將於3月26日至30日，在中環海濱展出來自亞洲及全球超過108間畫廊、超過500名藝術家的前衛藝術作品。

旅發局邀請內地藝術團體菠蘿核、本地藝術家董永康和朱頌琪合作，將生活點滴化為靈感，再以深水埗、油麻地及中上環「大城小區」為主題即席創作。入場觀眾可近距離欣賞藝術家的創作過程，與他們即場交流。該三組藝術家也會創作全新藝術作品融入社區。

巴塞爾藝術展香港展會。（旅發局圖片）

巴塞爾藝術展︰作品來自42個國家和地區、240間藝廊

巴塞爾藝術展香港展會，將於3月28日至30日，在灣仔會展舉行，展出多件現代和當代作品，來自42個國家和地區的240間藝廊。展會並舉辦文化人物對談等，深入探討國際上的多元藝術創作。

旅發局去年與巴塞爾藝術展簽訂為期3年的全球策略合作協議，今年踏入協議的第二年，展覽將以「大城小區」為全年主題，貫穿香港、巴塞爾、巴黎及邁亞密海灘四個展會，現場更有沉浸式酒吧體驗區，為展覽注入香港文化元素。

巴塞爾藝術展內設「日月星」酒吧。（旅發局圖片）

日月星酒吧提供「鴛鴦天尼」雞尾酒

其中以灣仔區為靈感的「日月星」酒吧，設計上滲透濃厚的香港街區特色，外牆的畫作出自本地著名藝術家黃進曦，結合寫生與想像，將灣仔區的日街、月街、星街、和昌大押、藍屋、舊灣仔郵政局建築地標融入太平山，伴隨天星小輪及維多利亞港夜景，展現香港社區新舊並存的獨特魅力。

酒吧提供「鴛鴦天尼」等香港地道特色的雞尾酒及食品，融合香港不同風格的飲食及酒吧文化，突顯香港中西文化匯聚的文化特色。

全新開篷巴士「藝遊號」。（旅發局圖片）

旅發局與城巴推出全新開篷巴士路線

旅發局為了方便旅客，與城巴推出全新開篷巴士路線「H1S 藝遊香港」，連接中環碼頭、大館、西九文化區、灣仔會展等多個標誌性地標，更特別配備聲音導覽，提供主要藝文資訊。城巴並推出別注版一日套票「日行者」，旅客可全日無限次乘搭，隨意上落包括觀光城巴在內的所有城巴路線。

旅發局與城巴將於3月29日舉辦「H1S 藝遊香港免費乘搭日」，鼓勵市民旅客參與其中，感受香港的藝術活力。