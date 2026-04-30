六合彩50周年｜2.28億金多寶5.2攪珠　大館設展　有攪珠機可打卡

「大家喺電視機螢光幕都會見到一部六合彩攪珠機，1至49號嘅彩色號碼球已經由下至上、左至右順序排列好。」這個畫面相信港人一定在電視機前見過，不過明日（5月1日）起至5月10日可以近距離一睹其真身。



適逢六合彩50週年，馬會在中環大館舉行展覽，展出珍貴六合彩文物，包括最早期的彩票等，並設有模擬攪珠室，展出在2010年退役的第三代攪珠機，供參觀者拍攝即影即有照片。展覽免費入場，毋須預約。



如果你唔知乜叫六合彩，你肯定唔係香港人 勞工及福利局局長孫玉菡

馬會在中環大館舉行展覽，展出珍貴六合彩文物，並設有模擬攪珠室，展出在2010年退役的第三代攪珠機，供參觀者拍攝即影即有照片。

馬會在中環大館舉行展覽，展出珍貴六合彩文物，並設有模擬攪珠室，展出在2010年退役的第三代攪珠機，供參觀者拍攝即影即有照片。

六合彩邊年出現？ 為何會有六合彩？ 第一代六合彩有幾多個號碼？

六合彩自1976年推出，當時旨在協助政府打擊當時盛行的街頭非法賭博活動「字花」，把公眾的博彩需求，引向合法及受規管的渠道，取代早一年由獎券管理局成立的「多重彩」。當時的「多重彩」，是在14個號碼中順序選6個號碼，每周開彩一次，中獎機率只有200萬分之一。六合彩推出之時，則有36個號碼，演變至今已經有49個號碼。

周六首期「50周年金多寶」一注獨中料可得破紀錄2.28億

馬會為慶祝六合彩50周年金禧，早前宣布推出兩期「50周年金多寶」，首期將於本周六（5月2日）攪珠，金多寶為1.85億元，馬會估計頭獎一注獨中可得2.28億元，是歷來最高的頭獎彩金。

適逢六合彩50週年，馬會在中環大館舉行展覽，展出珍貴六合彩文物。（馬會提供）

展覽設紀念品店，優先發售六合彩50周年紀念商品。（馬會提供）

馬會又舉行「載夢．積善」展覽，星期五（5月1日，明日）起一連十日（至5月10日），早上11時至晚上7時在中環大館開放，毋須預約、免費入場。

展覽設有模擬攪珠室，放置了已退役的第三代攪珠機，參觀者可與它拍攝即影即有照片。（馬會提供）

展覽可看到政府獎券、多重彩彩票、不同年代六合彩彩票

展覽將展出珍貴六合彩文物，包括1970年的政府獎券、多重彩彩票、不同年代的六合彩彩票等。同場亦設有模擬攪珠室，放置了1994年至2010年服役的第三代風車旋轉型電動攪珠機，是唯一一部在兩間本地電視台都亮相過的攪珠機，參觀者可與它拍攝即影即有照片。

展覽亦將優先發售六合彩50周年紀念商品，包括展覽獨家的六合彩號碼球公仔匙扣，以及六合彩號碼球減壓公仔，售完即止。

勞工及福利局局長孫玉菡（左）與馬會行政總裁應家柏（右）主持展覽開幕儀式。（馬會提供）

馬會行政總裁應家柏表示，六合彩已透過獎券基金貢獻超過300億元，並向政府繳納超過550億元獎券博彩稅，用於支持超過300家受惠機構及2.5萬個項目。（馬會提供）

孫玉菡：六合彩為每個人帶來贏得獎金希望 也為社會做好事

勞工及福利局局長孫玉菡在展覽開幕典禮致辭笑言，「如果你唔知乜叫六合彩，你肯定唔係香港人」。他指，購買六合彩不但為每個人帶來贏得獎金的希望，也為社會做了一件好事，因為六合彩部分的彩池會撥交獎券基金作福利用途，幫助有需要幫助的老人、年輕人、病患等，不少社福項目均依靠獎券基金支援。

馬會應家柏：六合彩已透過獎券基金貢獻超過300億元

馬會行政總裁應家柏則表示，六合彩已透過獎券基金貢獻超過300億元，並向政府繳納超過550億元獎券博彩稅，用於支持超過300家受惠機構及2.5萬個項目，支援社會弱勢。應家柏又說，非法賭博正透過社群媒體，提供種類繁多的賭博遊戲，瞄準本港市民，尤其年輕人，有需要攜手行動應對，讓馬會透過合法渠道作出貢獻，為社區創造價值。