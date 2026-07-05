雙非子腦癱案｜彭鴻昌：裁決合理公道　重申醫委會業外委員應佔半

雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會今年四月底重啟研訊，今日早上（5日）頒布判決，裁定涉事醫生兒科醫生薛守智專業失當，除名九個月，不獲緩刑。



一直協助黎遠建家人的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，裁決很合理也很公道。對於醫委會改革，他認為還未扭轉市民對醫委會「醫醫相衛」的觀感。他重申，若要令市民信服醫委會裁決，醫委會應由專業人士及非專業人士各佔一半去組成，調查亦應有同樣安排。他表示，現時政府提出的條例草案未達至這個理想，希望立法會審議時能向政府提出。



涉事兒科醫生薛守智。（資料圖片／湯致遠攝）

社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片／廖雁雄攝）

認為裁決給出重要訊息 醫生應坦白承認、承擔責任

彭鴻昌認為，裁決很合理也很公道，其理據亦很清楚：整個研訊期間，看不到薛守智有任何悔意，亦推搪其責任。他認為裁決給了其他醫生一個重要訊息，與其砌詞狡辯，反過來應坦白承認、承擔責任。

倡專業及非專業人士各佔醫委會一半

對於醫委會改革，他認為雖然改革是向前走了一步，但還未扭轉市民對醫委會「醫醫相衛」的觀感。他重申，若要令市民信服醫委會裁決，醫委會應由專業人士及非專業人士各佔一半去組成，調查亦應有同樣安排。他表示，現時政府提出的條例草案未達至這個理想，希望立法會審議時能向政府提出。

期望壓縮至24個月內完成處理個案

申訴專員公署的調查報告早前提及醫委會尚有很多未處理個案，他相信這些個案尚要再等。他指，政府的立法文件有提及醫委會應公布每一宗紀律行動的指明時間，期望在29個月內完成；他則希望可再壓縮至24個月內完成。他亦表示相信醫委會改革可令處理個案的時間縮短，因為一方面醫委會秘書處將有權聘任專責調查人員，另外醫委會亦就每一個程序訂立指明時間。

彭鴻昌又期望政府能再釐清若任何一方沒有按照時間指標提交文件或證據需面對的後果。他認為，若只涉及罰款，阻嚇力並不足。