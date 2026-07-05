雙非子腦癱案｜逾16年後始有結果　父親：終等到公義　將民事追討

雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會今年4月底重啟研訊，今日早上（5日）頒布判決，裁定涉事醫生兒科醫生薛守智專業失當，除名九個月，不設緩刑。



黎遠建父親黎志堅在判刑後讀出聲明，指「苦等了16年，終於等到公義到來的一日」，暫時可以釋懷。他指，案件本來已是清楚不過，要等候16年之久，是因為秘書處失職、醫委會監督不力。



對於薛守智代表律師在庭上指事件拖延長時間造成不公，黎志堅反問「真正苦主係邊個，邊個先係受害者？」他強調薛守智一直無承認錯誤，又指即使有判決，亦「換唔返遠建一生健康」，未來會向涉事醫生及醫療機構作民事索償。



病人父親黎志堅。（資料圖片）

黎遠建父親黎志堅判刑後讀出聲明表示，「苦等了十六年，終於等到公義到來的一日」。他指，研訊議題簡單直接，認為薛守智因為未有即時為遠建的抽搐進行檢查而被判專業失當，是理所當然，又批評其代表律師冗長地盤問證人，顯示他缺乏自省能力。

雙非子父親：拖16年因秘書處失職、醫委會監督不力

他又指，一宗本來是清楚不過的專業失當投訴，卻要等候16年之久，在追討公道的路途上迂迴曲折，當中的原因，既是秘書處失職，亦是醫委會監督不力，未有盡責「行公義、護社群」，令研訊無故拖延，對投訴人不公道，有失公眾期望。

「終於可以對遠建有個交代」

黎志堅又形容，他們在追尋公義的道路上走了不少彎路，現在終於可以對遠建有個交代，暫時也可以釋懷。他強調，一個公正的紀律制度，是不應該令投訴人苦候多年、幾經波折，甚至引發社會極度關注才能討回公道，期望即將進行的醫委會改革，可以更公正地處理醫生失當的投訴，以保護公眾，「希望我們是醫委會不公正制度下最後一名苦主，不希望再有苦主經歷我們的艱辛。」

黎遠建父母黎志堅及彭紅英。（資料圖片／湯致遠攝）

反駁時間長對醫生不公 「真正苦主係邊個？」

他與太太彭紅英其後接受傳媒訪問，認為懲罰恰當，「（雖是）遲到嘅公義，但都係公義」。對於薛守智代表律師在庭上指事件拖延長時間造成不公，黎志堅反問「真正苦主係邊個，邊個先係受害者？」

他又強調薛守智一直無承認錯誤，批評對方「無誠信、無擔當」，又指即使有判決，「都換唔返遠建一生健康」，未來會向涉事醫生及醫療機構作民事索償。他又認為，涉事護士亦有好大責任，在黎遠建抽搐後無即事致電薛守智。

彭紅英則表示，「16年咁長，終於有結果」，認為裁決是「對家人有個交代」。她又指，期望改革後，會令醫生更有責任心。被問及是否後悔來港生子，她坦言：「如果有得揀，我哋會喺深圳生，但呢個世界無如果。」