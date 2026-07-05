賽馬會6個證書課程獲納廣東終身資歷名冊　15畢業生已入馬會工作

香港賽馬會今（5日）宣佈，旗下六個香港賽馬證書課程獲納入廣東終身資歷框架名冊，將有助持有相關證書的畢業生在廣東省就業、晉升及進修。



馬會與廣東體育職業技術學院於2024年開始，共同推出結合學歷教育及職業培訓的雙軌制課程，每年招收約15至25名學生。課程為大灣區馬產業發展提供賽馬人才，至今有超過15名學生畢業並加入馬會工作，其中兩人現任職策騎員。



教育局副局長施俊輝（右二）、廣東省教育廳交流合作處（港澳台辦）處長李金俊（左二）、廣東體育職業技術學院黨委書記馬國川（右一）以及香港賽馬會賽馬人才培訓主管暨見習騎師學校校長陳念慈（左一）主持醒獅點睛儀式。（香港賽馬會）

香港賽馬會宣佈，旗下六個香港賽馬證書課程獲納入廣東終身資歷框架名冊。（香港賽馬會）

賽馬訓練課室外設立賽馬文化長廊 融入馬會馬場文化元素

馬會指，課程獲納入廣東終身資歷框架名冊後，將實現「一紙證書、灣區通行」，有助持有相關證書的畢業生在廣東省就業、晉升及進修。馬會表示，這次合作由馬會、學院及廣東開放大學三方聯合推動，為香港職業教育課程納入廣東終身資歷框架名冊建立了具參考價值的實踐模式，包括訂立標準評審流程及工作機制。

此外，為全面提升教學體驗與質素，馬會在賽馬多功能訓練課室外的戶外空間設立賽馬文化長廊，由THEi香港高等教育科技學院師生聯同馬會團隊共同設計。馬會指，長廊融入馬會馬場文化元素，設有凱旋門及跑道設計，加深學員對香港賽馬文化與賽事環境的理解。馬會表示，寬敞的互動空間將讓學員進行專門的賽馬體能訓練，亦會成為推廣馬文化的展覽場地，供導賞團參觀。

教育局副局長：推進教育、科技和人才一體化融合發展方向

教育局副局長施俊輝指，這項粵港合作進展呼應香港主動對接國家「十五五」規劃，推進教育、科技和人才一體化融合發展的方向，同時配合《教育強國建設規劃綱要（2024—2035年）》的戰略目標，尤其在「加快建設現代職業教育體系，培養大國工匠、能工巧匠、高技能人才」方面發揮重要作用。

馬會賽馬事務執行總監：推動大灣區成馬匹運動及馬產業中心

馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，馬會樂見旗下六個賽馬證書課程獲納入廣東終身資歷框架名冊，充分肯定馬會為國家馬產業培育人才的專業水平，亦為香港職業教育課程在廣東獲得認可樹立卓越典範。與此同時，賽馬文化長廊在廣東體育職業技術學院揭幕，成為賽馬多功能訓練課室的重要配套，為培訓基地增添文化元素，全面提升訓練環境。

他指這些重要的里程碑，為持續提供人才以支持今年在從化馬場舉辦達國際水平的常規性速度賽馬賽事奠定基礎，推動大灣區建設成為世界級馬匹運動及馬產業中心。