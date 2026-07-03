舞劇《騎兵》東九文化中心劇院上演　馬會邀共創明Teen學員觀賞

撰文：韋景全
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賽馬會贊助的舞劇《騎兵》今日（3日）起一連三天在東九文化中心劇院上演，是馬會馬年系列活動之一。《騎兵》是中國舞台藝術史上首部以騎兵為題材的大型原創舞劇，由內蒙古藝術劇院演員演出，以剛勁舞蹈闡述家國情懷，向歷史中不屈不撓的馬背英烈致敬。馬會送出門票予員工及「共創明『Teen』」計劃的馬會友師和學員觀賞。

賽馬會呈獻——舞劇《騎兵》在東九文化中心劇院上演，是馬會馬年系列活動之一。(馬會圖片)
舞劇《騎兵》由內蒙古藝術劇院演員演出，以剛勁舞蹈闡述家國情懷，向歷史中不屈不撓的馬背英烈致敬。(馬會圖片)

馬會表示，這套舞劇是今年「中華文化節」及「國風國韻飄香江」系列精品劇目之一，獲文化體育及旅遊局、中聯辦宣傳文體部支持，由紫荊文化集團主辦在香港的演出，馬會獨家贊助，積極響應國家《十五五規劃綱要》，支持香港成為中外文化藝術交流中心，弘揚中華優秀傳統文化，促進藝術發展。

舞劇《騎兵》由內蒙古藝術劇院演員演出，以剛勁舞蹈闡述家國情懷，向歷史中不屈不撓的馬背英烈致敬。(馬會圖片)

馬會主席廖長江在開幕儀式致辭時表示，馬會非常榮幸再度贊助「國風國韻飄香江」系列活動，支持國家級和地方優秀藝術院團來港演出，將國家頂尖的表演藝術呈現給香港市民和海内外旅客，加深他們對中國傳統舞蹈的認識，領略中華民族的愛國情懷和堅毅品格。馬會未來將繼續發揮香港所長，服務國家所需，與香港政府和社會各界合作，為香港更好融入和服務國家發展大局貢獻力量。

賽馬會主席廖長江在開幕儀式致辭時表示，《騎兵》首次在香港上演，這次難得的機會可讓觀眾加深認識中國傳統舞蹈，領略中華民族的愛國情懷和堅毅品格。(馬會圖片)

馬會表示，一直致力推動中外文藝團體來港演出交流，並支持香港文化藝術保育設施的建設。除了贊助是次演出，馬會亦送出門票予員工及「共創明『Teen』」計劃的馬會友師和學員，一同欣賞。

馬會推出馬年系列活動，橫跨全年，頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，與眾同樂；推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展。

賽馬會主席廖長江（左七）及公司事務執行總監譚志源（右三），聯同中聯辦副主任孫尚武（中）、外交部駐港特派員公署特派員崔建春（左八）、紫荊文化集團董事長許正中（右八）、文化體育及旅遊局副局長劉震（左六）；國安公署一局二級巡視員宋一平（左五）及一眾嘉賓出席舞劇《騎兵》開幕儀式。(馬會圖片)
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