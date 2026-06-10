馬會支持香港旅遊發展論壇　首辦旅遊盃與中旅推動賽馬旅遊

獲香港賽馬會支持的「2026香港旅遊發展論壇」周三（10日）在跑馬地馬場舉行閉幕晚宴，款待與會嘉賓代表；同晚亦首度舉行「旅遊盃」賽事，與戰略合作伙伴中國旅遊集團暨香港中旅集團（中旅）攜手推動賽馬旅遊，鞏固香港國際旅遊樞紐的地位。



香港賽馬會主席廖長江（前排右四）及行政總裁應家柏（前排左三），聯同中國旅遊集團董事長王海民（前排左四）、馬會管理委員會成員及一眾嘉賓出席「2026香港旅遊發展論壇」閉幕晚宴。（馬會圖片）

香港賽馬會主席廖長江表示，馬場本季累計入場旅客持續刷新紀錄，顯示賽馬運動已成為香港最吸引世界各地遊客的旅遊景點之一。（馬會圖片）

「香港旅遊發展論壇」由中旅、香港旅遊業議會、香港酒店業主聯會主辦，今年以「科技賦能．合作共贏－開創旅遊發展新局面」為主題，吸引來自本地、內地及海外超過500位嘉賓參加。

本季累計35萬人次旅客入場破紀錄

馬會主席廖長江祝賀論壇圓滿舉行，並歡迎來賓感受香港世界級賽馬的熾熱氣氛。他表示，賽馬運動是香港極具代表性的城市標誌，中旅是馬會的戰略合作伙伴，自去年起為馬場帶來接近11,000名高端遊客。本季累計入場旅客持續刷新紀錄，達到35萬人次，較上季同期增加94%，充分顯示賽馬旅遊的吸引力。

中旅副總經理簡易感謝馬會贊助論壇閉幕晚宴。他表示，中旅與馬會建立了常態化溝通機制，共同舉辦「新質生產力香港青年研學團」，聯合開發文創商品，攜手參加香港國際旅遊展，共同推介賽馬旅遊特色產品，實現資源共享、互利共贏。這些成果充分證明了跨界合作、「強強聯合」是推動香港旅遊業創新發展的重要路徑。

晚宴期間，中旅副總經理簡易向馬會送贈「愛達・魔都號」郵輪模型；馬會體育業務執行總監施永傑亦向中旅送贈馬匹雕塑，標誌著雙方合作的另一個重要里程碑。

香港中旅集團副總經理簡易（左）向香港賽馬會送贈「愛達・魔都號」郵輪模型；馬會體育業務執行總監施永傑（右）亦向中旅送贈馬匹雕塑，標誌著雙方合作的另一個重要里程碑。（馬會圖片）

香港中旅集團副總經理簡易（左）向香港賽馬會送贈「愛達・魔都號」郵輪模型；馬會體育業務執行總監施永傑（右）亦向中旅送贈馬匹雕塑，標誌著雙方合作的另一個重要里程碑。（馬會圖片）

旅遊盃由「爆竹」勝出

當晚跑馬地馬場舉行的「旅遊盃」，最終由告東尼訓練、田泰安策騎的「爆竹」勝出。

馬會於2025年與中旅簽署備忘錄，在旅遊、體育、文化和青年交流方面加強戰略合作，推動粵港澳大灣區旅遊業發展。合作內容包括聯手推動賽馬旅遊，將馬會的跑馬地馬場、沙田馬場，以及將於今年10月開始舉辦常規性賽事的廣州從化馬場，納入中旅的旅遊路線，並推出結合馬匹運動與娛樂的特色旅遊產品。