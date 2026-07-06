IB放榜2026 | 滬江維多利亞學校9狀元　有人患先天罕見腎病冀從醫

2026年國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，滬江維多利亞學校（VSA）誕生9名狀元，刷新學校歷年紀錄。有患上先天性罕見腎病狀元希望成為醫生，幫助患者。有狀元則打算到英國倫敦政治與經濟學院修讀政治與經濟，希望回港從事綠色經濟相關工作。有榜眼將赴英國牛津大學修讀考古與人類學，將來貢獻香港考古領域。



滬江維多利亞學校（VSA）今年誕9名IB狀元，為該校歷年最多，下排中間為陳振瀚。（李可榆攝）

陳振瀚受自身患病經歷啟發，希望成為一位醫生。（滬江維多利亞學校提供）

患腎病狀元冀讀醫 立志成為富同理心醫者

狀元陳振瀚天生患有多囊性腎發育不良，是一種罕見腎病，自出生起就經常出入醫院。他在校內曾參與醫學相關活動，並獲得在劍橋大學的導師指導，耗時8個月完成近50頁關於慢性腎病傳統及前沿治療的醫學文獻綜述。他計劃入讀香港大學內外全科醫學士（MBBS），並成為神經科醫生。

他表示想成為醫生，一來是想了解為何自己身體和他人不一樣，同時患病的經歷，令他立志成為富同理心的醫者。

我想了解為甚麼我和別人不一樣…… 我想幫助和支持與我有類似經驗的人。 陳振瀚

他分享學習心法，提到考前會規劃好每天學習時間，將每日劃分為三個時段複習三科。他鼓勵學弟妹「不要害怕難題」，人總是傾向只解決簡單的問題，但很難進步，愈早解決難題愈好。

狀元之一的黃齊匯計劃入讀倫敦政治經濟學院（LSE）修讀政治與經濟專業。（李可榆攝）

有狀元將赴倫敦修讀政治與經濟 冀從事綠色金融工作

另一位滿分狀元黃齊匯認為IB課程科目較DSE更多元，涵蓋自然科學和社會科學，他可以同時接觸經濟歷史、環保永續等議題。他最喜歡的科目是歷史，在學習冷戰和二戰歷史期間，發現許多事件都與經濟、政策環環相扣。相比單純修讀經濟或政治的單一學科，他認為兩者結合才能完整解讀世界運作邏輯。

黃齊匯計劃入讀倫敦政治經濟學院（LSE）修讀政治與經濟專業。（滬江維多利亞學校提供）

他計劃入讀倫敦政治經濟學院（LSE）修讀政治與經濟專業，未來希望回港投身政策設計與綠色金融領域，落實全球可持續發展目標（SDGs）。他舉例自1元膠袋徵費雖然只是一個簡單、微小的政策，卻成功推動了環保。

滬江維多利亞學校（VSA）今年誕9名IB狀元，為該校歷年最多，有8名學生取得44分，下排右三為楊雅琳。（李可榆攝）

楊雅琳計劃前往牛津大學修讀考古與人類學。（滬江維多利亞學校提供）

榜眼入讀牛津大學考古學 日後回流香港貢獻

榜眼楊雅琳對探索人類世界和歷史很感興趣，她在故宮博物館擔任學生大使時感到香港考古方面有待發展。她同時亦鍾情視覺藝術，在校修讀藝術史相關課程（HLR），啟發她好奇人們如何透過實物載體來傳達世界觀。

她選擇前往牛津大學修讀考古與人類學，她說：「考古學是唯一一門學科，能夠完整還原、呈現這些真實、可觸摸的古人日常生活痕跡。」