香港家居折718開售　8萬件激筍名牌家具家品低至$1或1折起

香港樓市持續暢旺，港人紛紛趁機入市，無論自住或投資用途，裝修買傢俬這個部分都令人大傷腦筋，市民當然又想性價比高，又不願意太奔波，最好一次過可以買齊家具、電器產品，所以有大型商場每年與商戶們合作，舉行「購物感謝祭」，準確捕捉港人「平時忍手、逢減狂掃」的集中爆發心態。沙田HomeSquare是全港最大一站式家居主題商場，有逾百間家居商戶及提供不同家居產品類別，完全合乎港人「慳時間」消費模式。而HomeSquare每年推出的「香港家居折」都吸引人潮搶購，無論是新業主、新婚人士，樓齡高要重裝，還是想打造具個人家居風格的人士，都會趁機挑選心水貨品。今年「香港家居折」將於7月18日開售，亦推出大量低於$1、1折貨品，相信會牽起另一波搶購潮！



7.18開售日快閃優惠低至$1起

HomeSquare即將於今年7月18日起至8月14日舉行超大型「香港家居折」，今次更加破天荒推售逾80,000件激筍名牌家具家品，有低至$1限量產品，大量1折起家具用品開售。當中兩大連鎖家具集團IKEA以及Francfranc 亦會同時推出過千件沙田限定優惠產品。而7月18日開售日現場更有「快閃優惠」，首2,000名於場內即日以電子消費滿$100或以上，即可獲免費換領雪糕券、$50購物禮券、免費泊車券以及家居小禮物一份。而當日於「即賺分」商戶以指定信用卡於或電子消費滿指定金額再有連環消費賞及驚喜優惠，送高達$4,300購物獎賞*，包括商場購物券、商戶現金券、會員積分、會員Point Dollar、LALAMOVE、順豐速運等送貨優惠等。

*連環消費賞及驚喜優惠詳情

全場低至$1或1折起產品精選推介

今次「家居折」全場推售80,000件激筍名牌家具家品，包括多款$1及$100超實用貨品，以及總數逾5,000件1折精選貨品，以下「超激著數」產品率先同大家分享。

$1精選貨品包括︰

Emmas Moonlight枕(限量5件) 原價$1,318

DeRucci 旅行頸枕(限量10件) 原價$299

Magnlflex簡約記憶棉舒壓枕頭(限量1件) 原價$1,280

$100精選貨品包括︰

Kuka單座位按摩梳化(限量1件) 原價$9,999

雅蘭抗菌夏被芯(限量10件) 原價:$1,049

Creative Co-op 全頭層真皮腳踏 原價$1,096

1折精選貨品包括︰

Sealy Lovelle床褥(限量1件) (1折價︰$4,400)

Sofasogood KINTA生態皮梳化(限量1件) (1折價︰$599)

Nutzen 2.8公升鈦金傳統電飯煲(NR-28) (限量2件) (1折價︰$69)

Uunica Cardiff 梳化 (2座位) 限量2件 (1折價$1,780)

Unica Yokoni 餐枱連2椅 限量1套 (1折價$814)

歐化意大利MAREA全真皮3座位電動彈鉸梳化限量1套 (1折價$814)

Kaka Plano 電視櫃 (1折價:$549)

$8,000 Budget買齊新居「家電三寶」

對好多組織新居的小情侶或新婚家庭來說，家居佈置都希望以慳錢為主，今次HomeSquare「家居折」有不少超值優惠家品都為大家「荷包」著想，以下推介$8,000內就可以一次過買齊洗衣機、冷氣機、電視機「家電三寶」，非常划算。

飛歌推入式洗衣/乾衣機(陳列品)限量5件 (36折價$2,500)

格力1.5匹定頻淨冷窗口式冷氣機(陳列品*不包安裝)限量3件 (36折價$2,150)

LG 43吋 UHD 4K智能電視(43UA7550PCA) 限量10件 (63折價$2,599)

• 每周主題繼續有1折貨品，大家可以視乎個人或家庭需要選購入手心水貨！

- 7月25至31日家具、室內設計及燈飾

- 8月1至7日家居電器及精品

- 8月8至14日兒童天地及寢具

• 駕車人士最關注的泊車優惠

活動資訊網頁連結︰最新活動及推廣 | HomeSquae

（資料及相片由客戶提供）