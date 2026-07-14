迪士尼樂園「奇妙跑步嘉年華」11月底舉行　7.29起接受報名

香港迪士尼樂園度假區周一（13日）公布今年「10K Weekend」全面升級為「奇妙跑步嘉年華」，定於11月28日至29日舉行，參加者可與迪士尼朋友和Pixar好友穿越樂園各個主題園區，園方形容「展開一場奇妙跑步之旅」。賽事將於7月29日至9月27日期間接受公眾報名，於8月4日或之前報名可享早鳥優惠。



「奇妙跑步嘉年華」參加者可與迪士尼朋友和Pixar好友穿越樂園各個主題園區。（香港迪士尼樂園圖片）

「奇妙跑步嘉年華」參加者可與迪士尼朋友和Pixar好友穿越樂園各個主題園區。（香港迪士尼樂園圖片）

樂園表示，「奇妙跑步嘉年華－AIA Vitality健康程式全力支持」設有多項適合3歲或以上跑步愛好者參加的主題賽事，包括「優獸大都會10公里跑」、「彼思5公里跑」、「Duffy與好友3公里跑」及「魔雪奇緣3公里跑」，賽道沿途更有迪士尼朋友現身為跑手們打氣，將迪士尼故事元素融入整個跑步體驗。

香港迪士尼樂園度假區今年「奇妙跑步嘉年華」詳情。（樂園圖片）

「奇妙跑步嘉年華」參加者可與迪士尼朋友和Pixar好友穿越樂園各個主題園區。（香港迪士尼樂園圖片）

「奇妙跑步嘉年華」參加者可與迪士尼朋友和Pixar好友穿越樂園各個主題園區。（香港迪士尼樂園圖片）

香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添表示，香港迪士尼一直致力創新，讓賓客以更多嶄新的方式與迪士尼故事建立連結，走進迪士尼故事之中。作為樂園標誌性跑步盛事的全新篇章，將健康生活、社區凝聚與沉浸式故事體驗融為一體，展現迪士尼獨有的魅力。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，是次活動匯聚迪士尼粉絲、家庭及社區大眾，以輕鬆有趣的方式啟發健康生活，希望鼓勵不同年齡層的人士再想健康，並透過運動、家庭共聚的喜悅以及迪士尼故事的魅力，感受健康所帶來的樂趣。