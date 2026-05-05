香港迪士尼實現零貸款 二期土地用作擴建否？羅淑佩：持開放態度
撰文：董素琛
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香港迪士尼樂園於去年錄得淨利潤5.36億港元，首次實現零貸款，全年入場人次達750萬，當中64%為入境賓客。對於會否考慮發展第二期園區土地，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（5月5日）在立法會經濟發展事務委員會會議上表示，對土地用於擴建或其他用途持開放態度，樂園已連續兩年錄得盈利，如業績持續向好，在探討土地用途時會加入考慮。
在2025年財政年度，香港迪士尼樂園的收入達86.94億港元，入場人次達750萬，人均消費上升2%創新高。迪士尼創造342,100個職位，是2025年最受歡迎的香港單一付費景點，持續貢獻香港經濟及旅遊業。
羅淑佩指，樂園業務表現維持穩健，不但是香港標誌性的景點，亦帶來重要的經濟貢獻。對於會否考慮發展第二期園區土地。對於有議員關注政府於2020年因應經濟狀況等，宣布不再延長香港迪士尼樂園第二期約60公頃用地的認購權。她指，對土地用於擴建或其他用途抱持開放態度，目前樂園仍有土地作擴建用途，樂園連續兩年錄得盈利，如業績持續向好，在探討土地用途時會加入考慮。
另外，有議員關注，上海及東京迪士尼持續擴建，且深圳樂高樂園今年亦開幕，會帶來競爭，關注除現有的「冰雪奇緣」及部分Marvel（漫威）設施外，迪士尼於中長期如何維持「Only in Hong Kong」的吸引力。
羅淑佩指，目前迪士尼業績良好，會利用盈利及手上現金來擴建，又提到上一階段擴建仍有預留資金可供使用，Pixar主題新園區將於明年開放，是利用科技打造而成的新遊樂點。她提到，漫威主題的新園區將在2028至29年度落成，相信將會是全世界最大的漫威園區。
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