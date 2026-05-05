香港迪士尼實現零貸款　二期土地用作擴建否？羅淑佩：持開放態度

香港迪士尼樂園於去年錄得淨利潤5.36億港元，首次實現零貸款，全年入場人次達750萬，當中64%為入境賓客。對於會否考慮發展第二期園區土地，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（5月5日）在立法會經濟發展事務委員會會議上表示，對土地用於擴建或其他用途持開放態度，樂園已連續兩年錄得盈利，如業績持續向好，在探討土地用途時會加入考慮。



香港迪士尼樂園於去年錄得淨利潤5.36億港元，並首次實現零貸款。（資料圖片/梁鵬威攝）

在2025年財政年度，香港迪士尼樂園的收入達86.94億港元，入場人次達750萬，人均消費上升2%創新高。迪士尼創造342,100個職位，是2025年最受歡迎的香港單一付費景點，持續貢獻香港經濟及旅遊業。

香港迪士尼4月28日舉行業績發布會，香港迪士尼度假區行政總裁施保添（右一）帶同小白外形的AI機械人會見傳媒。（倪清江攝）

旅客由5月上旬起，有機會在魔雪奇緣世界與小白偶遇。（香港迪士尼圖片）

華特迪士尼幻想工程研發部門透過運用強化學習科技，為小白「施展魔法並賦予生命」。（香港迪士尼圖片）

羅淑佩指，樂園業務表現維持穩健，不但是香港標誌性的景點，亦帶來重要的經濟貢獻。對於會否考慮發展第二期園區土地。對於有議員關注政府於2020年因應經濟狀況等，宣布不再延長香港迪士尼樂園第二期約60公頃用地的認購權。她指，對土地用於擴建或其他用途抱持開放態度，目前樂園仍有土地作擴建用途，樂園連續兩年錄得盈利，如業績持續向好，在探討土地用途時會加入考慮。

3月1日，保安局為竹篙灣社區隔離設施舉行閉幕儀式。設施已經停運，工作人員騎單車前往目的地。（余俊亮攝）

竹篙灣二期土地在疫情期間設社區隔離設施，至今仍保留，該土地曾一度預留供香港迪士尼樂園發展。（資料圖片）

香港迪士尼去年公布展開兩大擴建項目，包括Marvel主題體驗。（香港迪士尼圖片）

香港迪士尼去年公布展開兩大擴建項目，包括Pixar主題娛樂體驗。（香港迪士尼圖片）

Marvel主題體驗將座落在明日世界園區，將設有香港獨有的沉浸式遊樂設施。（香港迪士尼圖片）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（資料圖片/夏家朗攝）

另外，有議員關注，上海及東京迪士尼持續擴建，且深圳樂高樂園今年亦開幕，會帶來競爭，關注除現有的「冰雪奇緣」及部分Marvel（漫威）設施外，迪士尼於中長期如何維持「Only in Hong Kong」的吸引力。

羅淑佩指，目前迪士尼業績良好，會利用盈利及手上現金來擴建，又提到上一階段擴建仍有預留資金可供使用，Pixar主題新園區將於明年開放，是利用科技打造而成的新遊樂點。她提到，漫威主題的新園區將在2028至29年度落成，相信將會是全世界最大的漫威園區。